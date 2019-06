Un desarrollo "made in Francia": así es el primer auto eléctrico con paneles solares integrados

La empresa holandesa de movilidad limpia Lightyear presentó hoy su prototipo Lightyear One, un automóvil eléctrico con un alcance de 725 km

La empresa holandesa de movilidad limpia Lightyear presentó hoy su prototipo Lightyear One, un automóvil eléctrico con un alcance de 725 km y una pequeña batería que se puede cargar directamente a través de la luz solar o desde estaciones de carga convencionales.

La idea es que el usuario pueda realizar viajes largos sin depender de la infraestructura de carga como lo hacen vehículos eléctricos tradicionales, incluidos los Tesla.

El techo y el capó del automóvil están cubiertos con cinco metros cuadrados de celdas solares debajo del vidrio de seguridad, que según la compañía es "tan fuerte que un adulto puede caminar sobre ellas sin causar abolladuras". Asimismo, está diseñado para ser muy liviano, lo que lo hace más eficiente en términos de energía.

Te puede interesar Los jefes de área en empresas: cuánto ganan y qué aptitudes debe tener una persona para ocupar ese cargo

Menos peso significa que también obtiene un mejor rango de carga convencional, por lo que el auto puede lograr una autonomía de hasta 400 km en una noche desde una toma de corriente de 230V. Además, los paneles solares agregan una carga adicional de hasta 12 km / hora .

Lightyear es una empresa relativamente nueva, creada en 2016. Sus fundadores desarrollaron un automóvil con energía solar, llamado Stella, para el World Solar Challenge en Australia mientras estaban en la universidad y se convirtieron en los campeones mundiales de su clase.

Continuaron el desarrollo de la compañía Lightyear para fabricar y vender vehículos similares en mayor escala. The One es el primer modelo de producción de la compañía.

Vale destacar que el modelo no es barato. La tarifa de reserva para uno de los primeros 500 autos es de u$s 135,000, y la entrega no se espera hasta 2021.