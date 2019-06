La cámara del Galaxy S10 ya escanea automáticamente códigos QR

Los QR están cada vez más presentes en nuestro día a día y sus aplicaciones son cada vez más variadas y su uso cada vez más sencillo

Los usuarios del Galaxy S10 tienen buenas noticias en sus dispositivos, a partir de ahora van a poder escanearlos de forma directa desde la aplicación de cámara, no es necesario una aplicación extra.

Todos los modelos de esta gama de Samsung van a recibir esta actualización en los próximos días. Con solo abrir la cámara desde su aplicación nativa y apuntar al código QR podremos realizar la operación deseada, sin fricciones y sin otras complicaciones.

El primer país en recibir la actualización fue Suiza, pero para el resto del mundo todavía no hay fecha, aunque es razonable pensar que en los próximos meses todos los usuarios de los tres modelos de Galaxy S10 la reciba.