Para los expertos, la biogenética generará abundancia de alimentos

Luis Macario es director de una de las empresas líderes en la comercialización del maní, y asegura que el mundo demanda productos cada vez más inocuos

La producción de maní es una de las más internacionalizadas de Argentina y Córdoba se apunta con el 90% de la producción, que se exporta en su mayoría y ubica a la provincia como una de las líderes globales. Luis Macario es el director de una empresa productora de maní y dirigente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Unión Industrial y la Cámara Argentina del Maní por lo que su opinión en el tema está muy fundamentada.

En charla con el sitio La Voz, Macario opinó sobre el panorama de la agroindustria para la próxima década y sobre los cambios que nos depara el futuro. Según el empresario "la revolución tecnológica desde el punto de vista de la biogenética va a hacer que se produzcan alimentos en abundancia. Contrariamente a lo que pronosticaba (Thomas) Malthus, de que iban a faltar alimentos en el mundo como consecuencia del crecimiento poblacional, la genética puede generar aumentos significativos en los rindes."

Según Macario, "vamos a vivir un período de superabundancia de alimentos" y para no quedar fuera de la revolución el agro requiere un panorama en el que no haya "un cambio constante de las reglas de juego. Si logramos romper el círculo vicioso de creación de nuevos impuestos para soportar la estructura del Estado, el impacto favorable en la agroindustria puede ser enorme."

"Argentina está posicionada con ventajas competitivas y comparativas en relación con otros países del mundo. En nuestra economía, la agroindustria es la que mayores posibilidades tiene de desarrollarse de una manera más rápida que otros sectores", afirmó el dirigente.

"El mundo está camino a demandar productos cada vez más inocuos, que tengan la menor utilización de productos químicos. Y que se realicen bajo un marco de responsabilidad social entendida en un sentido amplio, que considere desde cuestiones ambientales hasta la manera en que lo hacemos en relación con los recursos humanos. Argentina se puede posicionar como un gran proveedor de alimentos a nivel mundial que cumpla con estos requisitos que demanda el mundo desarrollado", finalizó