Un estudio revela que más del 70% de las personas buscan tener su propio negocio

Según una encuesta hecha por Herbalife Nutrition en 24 países del mundo, cada vez más gente sueña con tener su propio emprendimiento

Durante el mes de abril y mayo la compañía de nutrición Herbalife Nutrition dirigió una encuesta en conjunto con OnePoll, hecha a 23.500 personas de todo el mundo en las que se le consultó sobre emprendimientos y las motivaciones que hay detrás.

El estudio reveló que tanto en Centro como en Sudamérica, 8 de cada 10 encuestados sueñan con tener un negocio o poseen actualmente uno. La flexibilidad de horarios, la posibilidad de ser tu propio jefe y poder seguir un sueño propio son las características más mencionadas por más del 60% de los encuestados.

A nivel global, el 70% de los encuestados reveló que la posibilidad de hacer realidad una pasión y ser su propio jefe es la principal motivación detrás de ser un emprendedor. Cerca de un 33% disfruta su actual trabajo pero el 73% cree que es más gratificante tener su propio negocio y el 58% sueña con renunciar a su trabajo fijo algún día.

Cerca de un 48% considera que emprender implicará un aumento sustancial de ingresos. El 49% de los encuestados (más hombres que mujeres) reveló que todavía no lanzó su propio negocio pero que lo ha intentado o que dio los primeros pasos. Si bien el 50% no cree que tenga oportunidad, un 56% cree que estarían más seguros con su emprendimiento si pudieran tener la ayuda de un socio.

Las principales barreras para emprender suelen ser los ltos costos de inversión inicial (66%), la falta de información sobre datos de mercado y financiamiento (45%) y el temor a que el negocio no sea exitoso ni rentable (32%).

"Comenzar un negocio desde cero puede ser aterrador, pero la oportunidad de buscar su propia pasión puede ser una experiencia emocionante y liberadora", dijo John DeSimone, co-presidente y Chief Strategic Officer de Herbalife Nutrition.