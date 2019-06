Si sos de los que se olvida apagar el motor de tu vehículo, Toyota te brinda una solución

Aunque no es lo más usual, existen conductores que se olvidan de apagar el motor de sus vehículos cuando lo estacionan: eso no sucederá más

Sea por error, fuere por distracción, existe un porcentaje de gente que, luego de estacionar su vehículo, se olvida de apagar el motor.

Esto no resultaría tan problemático si no fuera porque al no hacerlo han ocurrido casos de muerte o intoxicación por monóxido de carbono al dejarlos en su cochera.

Esto ocurre generalmente en vehículos híbridos, ya que cuando se encuentran en modo eléctrico es difícil percibir si están encendidos o apagados, y de hecho es la misma tecnología que busca facilitar la rutina –como las llaves inteligentes– la que provoca que los usuarios olviden realizar actos tan básicos como apagar el auto.

No es una situación poco común: en Estados Unidos, desde 2006 han muerto 37 personas y 80 han resultado lesionadas por la inhalación del gas.

Toyota al rescate

Dicho esto, tenemos que Toyota ha anunciado que agregarán una característica de seguridad a sus autos con el fin de prevenir muertes por este motivo.

La mayoría de sus vehículos 2020 incluirán una función que apagará el auto automáticamente cuando se encuentre estacionado por un tiempo, además de agregar más avisos de sonido y alertas visuales para que los conductores estén al tanto de que su vehículo está encendido antes de que lo abandonen.

Janette Fennell, fundadora de KidsAndCars.org, comentó: "La opción de apagado automático es importante debido a que somos humanos y cuando la forma en que apagamos y encendemos nuestros vehículos ha cambiado tan dramáticamente, son necesarias nuevas medidas de seguridad."

El fabricante también agregará otras opciones de seguridad a sus autos, como un sistema que pondrá el vehículo automáticamente en "Parking" al detectar que ha sido apagado, ya que también es común que algunos conductores olviden mover la palanca de cambios. Eso si, este sistema solo llegará a vehículos con transmisión electrónica, indicó Fayerwayer.