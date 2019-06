Una por una: oportunidades y tendencias de la tecnología de pago móvil

En el marco del foro anual de movilidad Pure Mobile organizado por MMA se analizó el impacto que la tecnología móvil tendrá en el futuro

Andrés Perea Baeza, Dirección Banca Digital/Dirección Plataforma de Pagos Digitales en Bankia fue el encargado de abrir las ponencias en Pure Mobile, un foro anual sobre tecnologías móviles organizado por MMA. El experto de Bankia aseguró que "cuanto más simplifiquemos los procesos de pago, más venderemos" y que tanto los procesos como la tecnología de los modelos de pago crecen exponencialmente. "Si no nos adaptamos y corremos, no llegamos", advierte Andrés Perea Baeza.

Para mejorar los procesos el director considera que es clave "mirar hacia dentro y hacia fuera". Detrás de ese proceso simple (aparentemente) de pago, hay una innumerable de procesos que para el cliente es completamente opaco. Desde Bankia han puesto en marcha varias medidas como la campaña "no uses dinero", que los convirtió en la primera entidad bancaria europea que incorpora Paypal en sus canales.

En segundo lugar está el desarrollo de Bizum, servicio que desde mayo permite pagar comprar en comercio electrónico y que esperan extender al comercio físico. Por último Perea Baeza mencionó Waiap, una platafora de pago que integra todos los métodos alternativos y un conjunto de soluciones que buscan simplificar las operaciones.

Por su parte, Ignacio González-Posadas, Director de Adquirencia y Aceptación de Mastercard, habló sobre la innovación en el campo de pagos móviles. Dejó en claro que "la transformación digital en el mundo de los pagos ya está aquí" y que "va a a ser mucho más profunda y va a afectar mucho más de lo que nosotros pensamos" a la vez que aseguró que "hay poco tiempo para la adaptación"

González-Posadas afirmó que "el mundo del contactless va a explotar, entre otras cosas porque los grandes retailers lo están fomentando". El experto considera que "cualquier dispositivo que llevemos va a ser una forma de pago: un reloj, un anillo, un pendiente".

A su vez destacó que para el 2023 se cree que habrá 28.000 millones de dispositivos conectados, lo que significa que cada persona tendrá en promedio cuatro dispositivos conectados. Los teléfonos solo son un 30% de esta masa por lo que el director afirma que "estamos ante la mayor oportunidad en el mundo de los pagos desde la tarjeta de plástico". En Europa el 50% de las transacciones son contactless, llegando al 80% en países como Polonia.

Gracias a la tokenización, que reemplaza el número de tarjeta por un número alternativo aumentando la seguridad en las transacciones y la digitalización que permite propagar esos token generados la tecnología contactless proliferará dando a los usuarios mayor seguridad, conveniencia y control.