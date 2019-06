Para el Jack Ma, el fundador de Alibaba, "toda revolución tecnológica trae un desastre"

El fundador del eCommerce aseguró que "estamos en la Tercera Revolución Tecnológica, si no vamos en la dirección correcta, podríamos tener problemas"

Durante una visita reciente a España, Jack Ma, fundador del grupo Alibaba, ofreció una entrevista en las que resaltó una de sus frases durante la conversación: "No me preocupa la inteligencia artificial; los chips no sueñan como el corazón".

Por error muchas veces definida por terceros como "el Amazon de China", Alibaba se desmarca del gigante estadounidense y se presenta como más que una empresa de comercio electrónico. "Nosotros ayudamos a las empresas a convertirse en empresas de comercio electrónico, a convertirse en Amazon", dice Ma.

"Creemos que cualquier empresa puede seguir el modelo de Amazon. Les ayudamos a entregar, pagar y recibir dinero, llegar al mercado y tener las mismas capacidades tecnológicas que Amazon. Esa es nuestra visión y así es como creemos que se verá el mundo en los próximos 10 a 20 años", manifiesta en la extensa entrevista con la periodista Elena Cue.

Jack Ma entiende que toda revolución tecnológica trae un desastre, y que la actual no será la excepción. "La intención inicial siempre es buena, pero sus consecuencias no lo son", dice. Recuerda cómo las primeras dos revoluciones tecnológicas de alguna forma causaron las dos guerras mundiales, y llama a la precaución ante la actual, según ABC.

"Ahora estamos en la Tercera Revolución Tecnológica, si los seres humanos no la respetan, la abrazan y la llevan en la dirección correcta, podríamos tener grandes problemas", avisa el fundador de Alibaba. "Los humanos deben usar la tecnología para resolver sus problemas en lugar de usarla para ser más poderosos y competir entre sí".

Esta revolución tecnológica traerá desafíos, pero hará que la vida humana mejore, asegura. "Si no estás preparado para esa tecnología, estarás asustado. Y con el miedo vienen los problemas. No son los jóvenes o los pobres quienes están preocupados por la revolución tecnológica, lo están los ricos poderosos y los países desarrollados", añade.

Te puede interesar Cobrás bien en dólares y no te movés de casa: cada vez más argentinos optan por trabajar freelance para el exterior

Ma manifiesta que no está preocupado por la inteligencia artificial. "Los robots son máquinas, no tienen corazón. Sólo tienen microchips. Los chips nunca podrán soñar como el corazón lo hace. El corazón tiene amor, sueños y creatividad. Si los seres humanos solo usan sus cerebros, no importa cuánto trabajemos, no podremos competir contra las máquinas".

Sobre los problemas entre EE.UU. y China, dice que es "muy natural entre dos socios cercanos" tener algunos desencuentros. "Debemos encontrar formas positivas de resolver estas diferencias y debemos considerar a ambas partes", avisa, como una suerte de mensaje cifrado ante conflictos como el de Huawei.

"No debemos resolver un problema causando otro. Tenemos que tener siempre una mirada positiva. La conclusión es que se debe de establecer una relación de trabajo funcional y fructífera a largo plazo. Una buena relación entre EE UU y Rusia significa paz mundial. Una buena relación entre EE.UU. y China significa prosperidad", concluye.