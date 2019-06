Día Mundial de los Océanos: Google Earth lo celebra con una versión "submarina" de su servicio

Conmemorando del Día Mundial de los Océanos, celebrado anualmente cada 8 de junio, Google Earth lanzó una versión subacuática de su aplicación

Esta versión de Google Earth submarino tiene la voz a Lorna Parry, cofundadora y ejecutiva de Underwater Earth, una organización sin fines de lucro que revela historias sobre el océano a través de la tecnología.

A través de las nuevas imágenes submarinas que se pueden podemos encontrar en Google Earth, hay rincones de todo el planeta Tierra, y esta iniciativa nos pretende mostrar la belleza del fondo marino y, también, dejarnos claro el impacto que pueden tener nuestras acciones en este ecosistema.

"He estado buceando durante décadas y he tenido la suerte de ver de cerca maravillas como la Gran Barrera de Coral de Australia. Pero no es necesario que te pongas un equipo de buceo para experimentar estas maravillas. En Underwater Earth, creamos vistas de 360 grados del ambiente submarino porque creemos que ver lo que está sucediendo bajo el océano crea comprensión y aprecio por su protección. No creamos estas imágenes porque queremos que la gente se desespere por el destino del océano, sino porque queremos que la gente se inspire para salvar la belleza que ve".

Las nuevas imágenes submarinas comprenden lugares increíbles como la isla Lizard de la Gran Barrera de Coral o las lagunas de coral de Nueva Caledonia.

La responsable de Underwater Earth señala que si no sabemos mucho de corales probablemente nos dejen sorprendidos con la variedad de colores que presentan. Sin embargo, ese espectáculo de la naturaleza revela pocas cosas buenas.

"Los colores fluorescentes son señales de que los corales intentan, pero no logran, protegerse de los efectos del calentamiento del océano, lo que llamamos la muerte más bella de la naturaleza", señala.

Otro punto impresionante de las nuevas vistas que nos ofrece el Street View submarino de Google Earth es el llamado "Million Dollar Point", situado en el archipiélago de Vanuatu en el Pacífico Sur. Allí se encuentran los jeeps y las excavadoras que fueron tiradas cuando el ejército de Estados Unidos abandonó la zona tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Perry alerta: "Las imágenes son un recordatorio de la visión del océano como un lugar para deshacerse sin parar de la basura, sin hacer daño. Pero los ocho millones de toneladas de plástico que se vierten al océano cada año no desaparecen. Daña la vida marina, y a medida que la vida marina consume los plásticos, termina en nuestros alimentos", indicó Genbeta.