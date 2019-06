Michelin y GM se unieron para para crear neumáticos sin aire: cómo funcionan

La innovación de los dos gigantes son más baratos de producir y mucho más seguros, se espera que lleguen al mercado masivo en 2024

El fabricante de neumáticos Michelin y General Motors (GM) se asociaron para desarrollar el prototipo de un neumático sin aire, que vendrían a reemplazar un sistema que ya tiene más de 100 años.

En una conferencia dada en Montreal, Canada, ambas empresas mostraron la innovación que aseguran revolucionará a la industria de una manera que hace años no vemos. El concepto llamado "tweel" se venía trabajando por parte de Michelin hace varios años pero para fabricar y desarrollar en masa necesitaba de un socio, que terminó siendo GM.

Gracias a la alianza lograron desarrollar un producto que llegará al mercado masivo con la marca Uptis. Steve Kiefer, jefe de compras globales de GM aseguró que "La alianza nos lleva a un siguiente nivel de desarrollo". Michelin no es la única firma que avanza en el desarrollo de este tipo de productos. Bridgestone y Firestone también están trabajando para crear su propia versión del neumático sin aire.

El neumático Uptis tiene forma parecida a la de un neumático convencional y está compuesto de tres elementos individuales. Su capa exterior está hecha de una mezcla de caucho y elementos sintéticos, con un dibujo en la banda que toca el piso muy similar a los actuales. La mayor diferencia está en las paredes laterales, formadas por radios de alta resistencia acopladas a un centro de aluminio que se monta en el eje del automóvil, igual que a un neumático convencional.

El desarrollo no se desinfla porque no tiene aire y no puede explotar, lo cual según GM y Michelin, será un gran aporte para mejorar la seguridad en el camino. Los datos estadísticos muestran que aproximadamente 1 de cada 5 neumáticos pierde presión de aire en el año y que esto es causa de accidentes y choques.

El nuevo diseño se estima que será igual de eficiente en ahorro de combustible como un neumático convencional y que por tener una vida útil más larga, será menos costoso. Michelin ya lo probó en autos reales y GM lo está utilizando en vehículos eléctricos Chevrolet Bolt.

El concepto de neumáticos sin aire surgió hace 10 años pero solo se utiliza en vehículos pequeños como carros de golf o cortadoras de césped.