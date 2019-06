Si vas a sacar una Visa para Estados Unidos, desde ahora revisá bien lo que posteas en las redes sociales

Sacar una visa a Estados Unidos nunca fue un trámite simple, pero ahora se suma que requieren información de tus redes sociales para otorgarla

En una medida que algunos podrían considerar como necesaria por cuestiones de seguridad, y otros catalogarla de paranoica y de un ataque a la liberad de expresión, lo cierto es que EE.UU. ahora requiere información de redes sociales para las solicitudes de visa. Es más, habrá que compartir detalles durante cinco años.

Así pues, sea tanto para obtenerla, como para luego poder permanecer en Estados Unidos, habrá que compartir y dejar accesible tu huella digital en internet.

Tal como se propuso en marzo de 2018 (y en cierta medida en 2015), el país ahora requiere que prácticamente todos los solicitantes de visas proporcionen sus nombres de cuentas de redes sociales durante los últimos cinco años. El mandato solo cubre una lista de servicios seleccionados, aunque los visitantes y residentes potenciales pueden proporcionar información voluntaria si pertenecen a sitios sociales que no se mencionan en el formulario.

Los solicitantes también tienen que proporcionar direcciones de correo electrónico y números de teléfono anteriores además de información de no comunicaciones, como el estado de sus viajes y cualquier participación familiar en el terrorismo. Algunos diplomáticos y funcionarios están exentos de los requisitos.

Anteriormente, Estados Unidos sólo había requerido estos detalles para las personas que visitaban áreas controladas por terroristas. El objetivo es el mismo, sin embargo. Los EE. UU. Esperan verificar las identidades y detectar a los extremistas que han discutido sus ideologías en línea, lo que podría prevenir incidentes como el tiroteo en masa en San Bernardino.

La medida afectará a millones de solicitantes de visa cada año, aunque no está claro si será efectiva o no. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que los solicitantes podrían enfrentar "graves consecuencias de inmigración" si los descubren mintiendo, pero no es seguro que se los descubra de manera oportuna: la política cuenta con que los solicitantes digan la verdad y tener cuentas relativamente fáciles de encontrar si son deshonestas.

Y nos guste o no, esto afecta la privacidad de los usuarios de las redes sociales que no quieran divulgar sus identidades en línea (especialmente las cuentas privadas) al personal del gobierno. indicó Engadget.