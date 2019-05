Evaluado por Zukcerberg: un emprendedor argentino llega a la final del certamen de innovación de Facebook

Ignacio tiene 22 años y es el único argentino finalista en la Facebook Developer Conference en Sillicon Valley con su proyecto de base educativa.

Ignacio Brasca tiene 22 años y es oriundo de Armstrong, Santa Fe, y será evaluado por Mark Zuckerberg en la Facebook Developer Conference con un proyecto de innovación de base educativa. Brasca cursa el último año de Ingeniería en Sistemas en la sede Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y llevó su proyecto a Silicon Valley su proyecto creado junto a otros jóvenes de 5 países.

"Todo empezó con una entrevista a partir de una convocatoria de aspirante que abrió Facebook. Yo participé de aquella etapa de selección para acceder a un puesto de empleo en las oficinas de Facebook en Estados Unidos. En aquella ocasión me hicieron una entrevista a distancia y no quedé debido a la falta de fluidez en el dominio del inglés", contó Ignacio al sitio Mirador Provincial.

A pesar de no haber quedado seleccionado, el estudiante fue invitado a participar de una "hackaton" que Facebook organizó en nuestro país buscando nuevos talentos locales. Así fue que Brasca viajó hacia California con un equipo de gente de muchos países con los que desarrolló el proyecto "Open Currículum", orientado hacia lo educativo desde el principio.

"El desarrollo posibilita la actualización de una currícula de profesores de un país determinado a una currícula global. Eso permite que un docente argentino, por caso, pueda asimilar de forma sencilla un programa educativo de un profesor de una universidad yanki", explicó Brasca, sobre una solución que busca hacer más amigable la globalización educativa.

"Elegimos la temática educativa a sabiendas de que los países de los que somos oriundos tienen dificultades en este aspecto y se trata de un área central en el proceso de acceso al conocimiento, tan importante en los tiempos que corren", mencionó Ignacio, que hace pocos meses ingresó al área de Innovación de la consultora PWC, firma que le permitió viajar para formar parte de la acción que organizó Facebook.

Así es como luego de varias instancias, el proyecto "Open Currículum" llegó a ser evaluado por el fundador de Facebook Mark Zuckerberg al quedar entre los mejores 5 de los 60 proyectos presentados. "Fue otra de las instancias que uno no no se espera, disertar en en el escenario de la Facebook Developer Conference no me lo voy a olvidar jamás", contó Ignacio.