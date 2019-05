Estenssoro: Argentina puede convertirse en polo científico y tecnológico de Latinomérica en 10 años

La ex senadora María Eugenia Estenssoro asegura que si se lo propone, nuestro país puede convertirse en un polo de desarrollo en la región

En una charla con La Nación, la ex senadora de la Nación y legisladora porteña María Eugenia Estenssoro habló sobre el libro "Argentina innovadora" en el que fue coautora y estudió a los emprendedores tecnológicos. "Si se lo propone, la Argentina podría convertirse en 10 años en el polo de desarrollo de empresas de base científica y tecnológica de América Latina" dijo y propone la tesis del potencial del país como centro de innovación y donde estudia a los emprendedores tecnológicos que quieren "realizar el sueño de una nación innovadora y creativa, reconocida por su talento en el resto del mundo".

La propuesta de Estenssoro para el sector privado es dejar de pensar en maximizar ganancias todo el tiempo y armar un modelo de reinversión de ganancias en pos de un desarrollo tecnológico y de los recursos humanos que permita a las compañías argentinas ir mucho más allá del mercado doméstico. Asegura que hoy es un tema difícil entre los empresarios argentinos, pero que las firmas que ocupan los primeros puestos en los rankings de crecimiento aplicaron esta estrategia a pesar de los vaivenes económicos del país.

A su vez Estenssoro considera que "no hay ni hubo decisión política de avanzar en este sentido. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner destacó la relevancia de la inversión en ciencia y tecnología, y el de Mauricio Macri ha llevado a la mesa a los unicornios tecnológicos (las compañías cuya valuación de mercado supera los US$1000 millones), pero en realidad no hay una política integral.

Con respecto a que crezca en Argentina la economía del crecimiento, la ex senadora considera que "Argentina no podrá ser una protagonista del siglo XXI con un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. La pobreza estructural del país va en aumento desde hace casi 30 años porque tenemos políticas de contención, pero no planeamos medidas que tengan que ver con una mejora cualitativa de la educación y la salud. Eso nos da como resultado una baja productividad y, en la actualidad, si no hay una buena cosecha, el país colapsa. Lograr una sociedad más integrada es fundamental."

Respecto a la ley de incentivos a la economía del conocimiento que se aprobó recientemente Estenssoro considera que "es una señal positiva porque se están priorizando sectores como la biotecnología o la industria aeroespacial, por ejemplo. Pero, por otro lado, se está desfinanciando el sistema científico. Me parece que, así como no se tocan los planes sociales a pesar de la crisis porque hay que dar contención, hay ciertas cosas que no se pueden recortar porque en la innovación simplemente perdés el tren. Muchos científicos se van a ir afuera, así como sin la ley de economía del conocimiento seguramente se habrían ido muchas empresas: los emprendedores se ven ante una realidad tan hostil que eligen otros países para establecer sus negocios."