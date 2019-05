Qué es i-buying, la nueva tendencia online que promete cambiar el mercado inmobiliario

El concepto, en pleno auge en Estados Unidos utiliza algoritmos que analizan datos para estimar a cuánto se debería vender una propiedad

El i-buying, o compra instantánea, se posiciona como una de las grandes tendencias del mercado inmobiliario.

Una de las razones principales del éxito de estas aplicaciones que prometen resolver las operaciones inmobiliarias en un día es que "dos tercios de los estadounidenses que venden una casa también buscan otra para comprar", según The Economist.

En esa cadena, una demora puede demorar las transacciones a lo largo de una extensa línea.

A diferencia del agente inmobiliario de carne y hueso, que brinda un servicio a medida, el i-buying utiliza algoritmos que "analizan datos, desde la cantidad de habitaciones hasta las tasas locales de delito, para estimar a cuánto se debería vender una propiedad".

Te puede interesar Buenos Aires, fuera del podio del 4G entre las ciudades de América latina

Empresas como Opendoor, que se fundó en 2014 en San Francisco y ya ofrece i-buying en 20 ciudades estadounidenses, compran entonces la vivienda, la mejoran y luego la venden.

cAlomienzo la novedad recibió miradas de desconfianza. "Hace algo más de un año Zillow, el mercado de propiedades en línea más grande de los Estados Unidos, anunció que se involucraría en i-buying.

El precio de sus acciones cayó rápidamente un 7%", indicó The Economist. Los inversores temían que la valuación no podría competir con la de los agentes inmobiliarios y que los propietarios no aceptarían obtener menos a cambio de hacerlo más rápido.

Sin embargo, según dijo el economista Stan Humphries, de Zillow, a la publicación británica, su plataforma evalúa información tan detallada que puede fijar precios competitivos. Y los vendedores —al menos en las grandes ciudades, donde se está expandiendo el sistema— se mostraron satisfechos con las cifras.

En 2019, por ejemplo, el 7% de las ventas de viviendas en Phoenix, Arizona, se hizo con i-buying.

A comienzos de mayo Zillow mostró ingresos trimestrales mejores de los esperados. Con un 51% de aumento en 12 meses, logró USD 454 millones. "Zillow Offers, su brazo de i-buying, contribuyó USD 129 millones a ese incremento", analizó The Economist. Sus acciones llegaron a USD 38 a mediados de mes, un aumento del 22% en lo que va de 2019.

Opendoor, que en 2018 recibió USD 400 millones del conglomerado japonés SoftBank, opera en Phoenix y Tucson (Arizona); Las Vegas (Nevada); Dallas, Fort-Worth, San Antonio, Houston y Austin (Texas); Los Angeles, Sacramento y Riverside (California); Orlando, Tampa y Jacksonville (Florida), Denver (Colorado) y Atlanta (Georgia), entre otras ciudades.

Otras apps le siguieron: Knock, OfferPad, WeBuyUglyHouses y Refin Now, por ejemplo. "También lo han hecho brokers tradicionales, incluidos Keller Williams y Realogy", informó The Real Deal. "Y la competencia es feroz". En 2018 Opendoor compró más de 11.000 propiedades y acumuló más de USD 1.000 para acelerar sus procesos.