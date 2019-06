Son argentinos y vieron el negocio de la "noche 4.0": sus apps te conectan con cervecerías y te arman el after

CerveChat tiene ránkings de cervecerías, recomendaciones, salas de chat y realidad aumentada; Yafter apunta a los amantes de las salidas

La fiebre por las hamburguesas y las cervesas artesanales no parece tener fin. Con un mercado cada vez más saturado y plagado de opciones, la sobreoferta de brebajes obliga a que los usuarios conozcan diversas opciones para poder elegir su bar de preferencia. De forma casi automática, esto formó un culto alrededor de la birra.

Actualmente, con casi 500 cervecerías solo en Capital Federal, el mercado parece sobredimensionado. Pero en más de una ocasión, los fanáticos de la cerveza repiten los lugares de los cuales son habitués.

Pero para aquellos que no se contentan con la rutina y quieren disfrutar del intercambio social que posibilita este tipo de recintos, nació la primera red social cervecera: CerveChat.

"La idea nació en 2017, cuando tenía ganas de ir a tomar una cerveza y no sabía donde", explica a iProUP el creador de la plataforma, Rodrigo Domínguez. En pleno boom del segmento, asegura que se descargó todas las aplicaciones existentes pero que "ninguna le resolvía lo que quería, que era charlar y preguntarle a alguien que esté en alguna cervecería qué tal estaba el lugar para ir".

¿Cómo funciona? Básicamente, se trata de una app (disponible par Android e iOS) que muestra un listado de cervecerías ordenadas por barrios o localidades . Allí se encuentra un ranking de "likes" que le dan los mismos usuarios a las cervecerías, permite chatear entre "fanáticos", y acceder a promociones e interactuar con realidad aumentada, entre otras funciones.

Asimismo, tiene un mapa que ordena también los locales por barrios e indica cuánto se tarda en ir desde una ubicación en 4 medios de transporte: auto, transporte público, bicicleta o caminando.

Domínguez comenzó el desarrollo de la plataforma a fines de 2017, cuando terminó de cursar en la facultad. Para enero de 2018, ya tenía la primera versión, que vio la luz en Android.

Actualmente ya trabajan con más de 100 cervecerías en Buenos y Córdoba. Aunque su creador asegura que le escriben desde muchas provincias e, incluso, desde Chile, Uruguay, España y Australia. "A corto plazo queremos abarcar toda Argentina, aunque nuestro foco está apuntado a todo el mundo, para lograr consagrarnos como la red social cervecera más conocida", confía.

Componente social

En este sentido, el creador de CerveChat asegura que su principal diferencial es el apartado social de las salas de chat y la posibilidad de interactuar entre los usuarios sin tener que agregarse a amigos, como usualmente sucede en plataformas como Facebook o WhatsApp.

Recientemente sumaron un componente que permite crear perfiles únicos, cambiar foto y agregar descripción. Asimismo, agregarán funcionalidades para generar reviews de las cervecerías.

Pero también quieren instalar a los "influencers" de la cerveza (o los beefluencers, como los llama Dominguez). "Estamos trabajando en funcionalidades mas sociales, que van a ser parte de la esencia de la app y que se suma a las salas de chat y los perfiles de usuarios", agrega.

Actualmente, el modelo de negocios de la pequeña startup se basa en cobrar una tarifa única ($720) a los locales para que se puedan registrar. Esto les permite sumarse a la red social, crear su perfil y administrar la información que se ve en la app, lo que posibilita -principalmente- mantener y pagar el servicio de chat.

El capital inicial para comenzar fue un intangible: el tiempo. Tanto de él como de los tres amigos que están trabajando en la versión para iOS tuvieron que dedicarle un sin fín de horas para lograr el desarrollo, aunque no hizo falta desembolsar capital. Una vez terminada la aplicación, gastaron algunos dólares para publicar en las tiendas digitales (App Store u$s 100 y Play Store u$s25).

Sin embargo, la expansión requiere de capital, por lo que están buscando inversiones.

Al ser una red social, desde CerveChat ven que sus principales competidores son las plataformas más tradicionales como Instagram, Facebook y Twitter. "Nos apasiona la tecnología mobile, por lo cual estamos con las últimas novedades de las mismas, es la única manera de competir en este mundo de redes sociales" agrega Domínguez.

Cabe destacar que recientemente anunciaron una nueva funcionalidad con realidad aumentada que permite ver los menúes de las cervecerías.

"La funcionalidad de realidad aumentada es que tenemos ahora es una demo que se mostró en el Craft Beer Day 2019, de pueden ver los fabricantes de cerveza que estuvieron presentes en ese evento", finaliza el desarrollador.

¿Salimos de after?

Yafter es otra aplicación argentina para los amantes de las salidas. Se trata de una app que reúne los principales afters en la ciudad de Buenos Aires. Esta app permite organizar y unirte a afters y eventos de cualquier persona: "en la oficina salíamos bastante seguido, pero éramos solo dos o tres los que íbamos y perdíamos mucho tiempo debatiendo a dónde ir", explica su fundador, Roman Glombovsky, a iProUP.

Actualmente, la aplicación cuenta hoy con tres funciones:

- Crea: los usuarios pueden crear sus propios after en los que se pueden sumar amigos, colegas o hasta gente nueva para conocer. "Con completar un nombre, descripción, dirección y horario ya estás mostrando a la comunidad tus ganas de ir de after", asegura su creador.

- Explora: se puede explorar la lista de afters que están por comenzar y así planificar su noche, además de contar con un mapa donde se marcan todas las opciones por zona geográfica.

- Únete: la app brinda información detallada sobre el encuentro, como fecha, horario, descripción, creador y listado de personas de las cuales van a participar. También tiene disponible un chat para que los participantes se puedan comunicar antes del inicio del evento.

Con el objetivo de generar nuevos vínculos y conectarse con más personas, Yafter ofrece distintas alternativas para sus usuarios, inclusive, con opciones para todos aquellos que les gusta salir solos a conocer gente nueva.

La app nació hace cuatro años pero al poco tiempo de comenzar su desarrollo Roman abandonó su idea por falta de tiempo para trabajar en ella.

Dos años después, retomó su labor y se unió con el desarrollador Maximiliano Caba para fundar de cero este producto digital. "No usamos nada de lo que ya había desarrollado y nos llevó unos seis meses crearlo", agrega el cofundador de Yafter.

Sin una inversión importante de capital, los desarrolladores invirtieron solo su tiempo para comenzar a operar, además de los pagos de licencias para estar presentes en Google Play y Apple Store (en donde tienen subida su app), inversión en el desarrollo del logo y algo de pauta publicitaria en redes para ganar difusión.

Hoy, la plataforma está dando sus primeros pasos en el ámbito digital. Con el objetivo de ampliar la oferta de afters, los responsables de Yafter buscan sumar aliados en bares para brindar promociones y alternativas atractivas para sus usuarios, así como también desarrollar un modelo de negocios atractivo.

"Al ser una red social existe una complejidad, que es la ganancia de usuarios. Necesitamos más personas para que ganar usuarios, es una rueda", agrega Glombovsky y afirma a iProUP que su foco está puesto en alcanzar esta tracción para poder despegar. Para fin de año, el objetivo es contar con 10.000 usuarios activos, impulsado, principalmente, por la época primaveral y el incipiente verano.

Como parte de la estrategia de difusión, están buscando asociarse con influencers de distintos ámbitos para comenzar a ganar territorio en las redes sociales.

A corto plazo, la empresa continuará publicitando su aplicación -con un foco obvio en jueves y viernes, días "fuertes" en materia de after- y apalancar su crecimiento a base de construir una base sólida de usuarios. Proyectándose para adelante, la idea es concretar nuevas alianzas con bares, generar una comunidad activa que participe de eventos, así como también implementar nuevas funciones.

Cabe destacar no se pueden crear "afters cerrados", solo para invitados: "eso rompería con la idea principal de la aplicación, en donde todos los after son públicos para que siempre haya la mayor disponibilidad al momento de salir". Sin embargo, no descartan incorporarlo en un futuro si ven que los usuarios lo piden.

"Tenemos muchísimas ideas para implementar pero queremos avanzar a paso seguro para crear opciones que realmente sirvan y agreguen valor al producto", afirma Glombovsky y agrega que las próximas versiones, además de mejoras generales de usabilidad, implementarán dos nuevas funciones: calificación de usuarios y más opciones al momento de crear un after (como explicitar si hay happy hour y hasta que hora).

Ahora, si se quiere salir y no se tiene con quien o no se sabe dónde, no existen excusas.