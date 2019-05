Así es el Tinder para que las vacas y toros consigan su pareja

A través de la app se ofrecen al menos 10.000 cabezas de ganado a la venta, diez veces más de las que se ofrecen en cualquier subasta tradicional

De la unión de Tinder, la aplicación de moda para conseguir y pareja, y "udder" (ubre en inglés) surgió "Tudder", una app destinada a que vacas y toros del Reino Unido puedan ser vendidos de forma rápida y efectiva. La aplicación es todo un éxito: en 5 años ya tienen más de 40.000 animales listados.

Su creador se llama Dan Luff, granjero de Hampshire, al sur de Inglaterra. Luego de enfrentarse al problema recurrente de vender animales sin perder horas de viajes, reuniones y revisiones, se inspiró en una red de contactos de los años cincuenta llamada "The Girlfriend and the Boyfriend" para crear la aplicación que creó con ayuda de un amigo, junto a la página sellmylivestock.

Un año después Tudder era una realidad y se convirtió en un éxito. Siempre hay un mínimo de 10.000 cabezas a la venta, 10 veces más que los que se ofrecen en subastas tradicionales.

El uso de la herramienta es totalmente gratuito y los compradores que decidan adquirir un animal a través de la aplicación no tienen que pagar nada más que el precio pactado. Mientras, los vendedores tienen una comisión del 0,5% del precio total que se pacte por la transacción.