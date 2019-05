Una fintech pensada para el campo: así funciona el "Mercado Pago" para productores rurales

Se lanzó Agropago, una plataforma surgida por la necesidad de operaciones rurales con tarjetas específicas del sector que se caían.

Un grupo de emprendedores cordobeses notó que muchos proveedores chicos del agro quedaban fuera del circuito financiero y bancario, por lo que no podían realizar operaciones con los productores. Es así que decidieron invertir 100.000 dólares para desarrollar una plataforma digital para las capturas de las tarjetas del rubro.

Ignacio Martínez, CTO y socio de Agrodigital, firma que desarrolló Agropago declaró a La Nación que pusieron "online los pagos con tarjetas agropecuarias, que hasta hoy no existía, con toda la información que tiene el cupón. Las tarjetas rurales tienen límites muy grandes pero entre un 60% de ese límite de la tarjeta queda sin usarse. Además, cada operación de más 150 mil pesos quedaba referida o los cupones se terminaban endosando".

Martinez explicó que "existen dos procedimientos, de manera presencial o con un link de pago al cliente con token en web" por lo que los tiempos se aceleran gracias al uso de una app. Las empresas tienen la posibilidad de trabajar con una plataforma corporativa con la red de distribuidores desde donde realizar la operación con el celular.

A su vez, las compañías pueden incluir en su cuenta propia donde se cargan los procesos el monto de las operaciones, lo cual según Martínez "es una ventaja para ahorrarse el impuesto a los débitos y créditos bancarios y de ahí mismo realizar las transferencias necesarias"

Los creadores de Agropago buscan procesar operaciones por 200 millones de pesos, de los cuales del 0,5 al 1% serán de comisión por el monto de la operación. La firma ya posee alianzas con bancos privados, empresas rurales y está en negociación con entidades del rubro agropecuario.