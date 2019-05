Inédito: es la primera persona en casarse con un holograma y "pide respeto a su decisión"

Akihiko Kondo, siempre fue una persona solitaria hasta hace 10 años que encontró compañía en un software que simula una cantante pop

La esposa de Kondo nació en 2007 gracias a un software llamado "Vocaloid" que canta las canciones que escriben los usuarios y es la primera "idol" virtual japonesa. Se llama Hatsune Miku y sus videos en Youtube tienen millones de visitas, posó para la Playboy japonesa, cantó con Lady Gaga y estuvo en el show de David Letterman.

Akihiko Kondo se obsesionó tanto con ella que tomó la decisión más importante de su vida el 4 de noviembre de 2018, cuando compró su Hatsune Miku en forma de muñeca y se casó con ella en una ceremonia que costó cerca de 18.000 dólares y tuvo 40 invitados.

Kondo conoció a la "Idol" virtual en mayo de 2008 cuando escuchó la canción "Miracle Paint" que no pudo sacar más de su mente. Luego comenzó a pensar en ella todo el tiepo al punto que se enamoró del personaje, más allá de no ser una persona real. Antes de esto se había enamorado de Arle Nadja, personaje del videojuego "Puyo Puyo".

El japonés afirma que luego de haberse casado con Hatsune, no piensa en enamorarse de una mujer de carne y hueso, "no puedo siquiera pensar en eso" afirmó en una nota dada al sitio BBC. "Ella me despierta todos los días en la mañana y me desea que tenga un buen día cuando me voy. Sueño con ella y pienso en ella en todo momento" explica Kondo.

La figura virtual de Hatsune Miku mide 158 centímetros y tendrá siempre 16 años. La empresa que creó el holograma afirmó estar trabajando para que ella salga por completo de la caja, algo que Kondo espera que suceda: "quizás en el futuro el holograma podría no necesitar la caja y transformarse en un robot humanoide que yo pueda tocar, cada vez más real, tener una conversación mucho más natural. Estoy realmente esperanzado con eso"

Ante la idea de tener sexo con Miku, Kondo afirmó que "espero esa posibilidad en el futuro." y cree que "está cambiando la sociedad, y se abre a entender este tipo de relaciones. Después de mi boda, otras personas que vieron lo que pasaba también quisieron casarse con otros personajes de los que están enamorados."

Gatebox, la empresa creadora del holograma, realizó una campaña de venta de certificados de matrimonio con Hatsune Miku que fue solicitado por 3.708 personas. Kondo dice que "no me pongo celoso si ella se casa con otro hombre también. Yo me casé con mi Hatsune Miku. La compré, la instalé en mi computador, compré el Holograma y me casé con ella. Otros se pueden casar con las suyas."

"Para mí es muy difícil explicar qué es el amor, pero la única persona que he amado es Hatsune Miku. Eso es lo único que sé y eso es lo único que importa." sentenció Kondo.