Ya no es necesario que tener los papeles del seguro para poder circular: ¿cómo obtengo los documentos digitales?

Beneficia a más de 10 millones de propietarios de automóviles según informa la Superintendencia de Seguros de La Nación

El conjunto de medidas anunciadas por el Ministerio de Transporte de la Nación al frente de Guillermo Dietrich a principios de este año a través de las que confirmó que los conductores podrán tener todos los papeles del seguro de manera digital, beneficia a más de 10 millones de propietarios de automóviles, ya que, esta es la cantidad de pólizas de seguros activas en el país según informa la Superintendencia de Seguros de La Nación.

Esta decisión tomada en conjunto con el ministerio de modernización que fue creado por el gobierno nacional en funciones para aumentar la eficiencia del estado, favorece también, a las compañías de seguros las cuales ahorrarían en conjunto más de mil millones de pesos que es el monto que destinan cada año a la impresión, confección y envió de las pólizas a sus clientes.

A su vez, el ahorro de las aseguradoras será destinado voluntariamente por gran parte de las mismas a productores de las zonas más desfavorecidas por la deforestación para que estos procedan con la plantación de árboles, entrando por lo tanto también, en sinergia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comandado por Sergio Bergman. En este punto, es gratificante decir que las 15 compañías líderes que representan el 75% de participación de mercado, informaron que aportarán el capital ahorrado a la causa.

Ahora bien, hasta aquí algunos de los beneficios que trae esta nueva reglamentación que se incorpora a la ley de tránsito y que ayuda a la simplificación de la vida de los vecinos del país en un mundo cada más tecnologizado pero que, al mismo tiempo genera incertidumbre entre los automovilistas que se preguntan cuáles son las implicancias de esta medida siendo sus dudas las que intentaremos evacuar a continuación.

¿La póliza en papel ya no sirve?

Con respecto a este tema, desde el ministerio de transporte se encargaron de informar en las últimas horas que aquellos propietarios de autos que deseen mantener su certificado de póliza de seguro en papel, podrán hacerlo sin ningún inconveniente, puesto que, la versión digital tiene la misma validez legal ante el requerimiento de un inspector que la póliza en su modalidad física.

En este sentido, si opta por seguir con el sistema tradicional le recomiendo que tome la precaución de siempre contar con el comprobante de pago para evitar malos entendidos y demoras en un control vehicular, a su vez, verifique que no haya errores en los datos de la póliza como son los suyos personales y los específicos del auto.

¿Cómo obtener la póliza digital?

Aquí hay varias alternativas disponibles para que el automovilista pueda obtener su póliza digital siendo las más razonable la de solicitarle a la compañía de seguros en cuestión el envió de la versión digital al correo electrónico del usuario.

Por otro lado, ya son muchas las aseguradoras que cuentan con aplicaciones para teléfonos móviles tanto para Android como para Apple que permiten, entre otras cosas, descargar la póliza de seguro en PDF para tenerla a mano en el celular si se le es requerida al conductor por algún fiscalizador en un control. Para que se dé una idea, algunas de las aseguradoras que ya ofrecen este servicio son San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros, MAPFRE Argentina y Mercantil Andina entre otras.

Otra opción es descargar la aplicación desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en conjunto con el Ministerio de Modernización y la Agencia de Seguridad vial. Se trata de la App "Mi Seguro" la cual tiene un funcionamiento realmente simple en el que el usuario debe ingresar el dominio del vehículo para que el sistema informe si el mismo se encuentra asegurado con la cobertura mínima legal que es la de responsabilidad civil o con una contra terceros o con un seguro contra todo riesgo.

De más está decir que la aplicación no tiene costo alguno para el conductor quien puede encontrarla colocando en el buscador "miseguro".

Por otro lado, desde la Superintendencia aseguraron que la aplicación fue desarrollada para simplificar la resolución de siniestros viales entre dos o más conductores, ya que, cualquiera puede introducir la patente del auto del otro automovilista en el sistema para saber rápidamente si éste cuenta o no con una cobertura de seguro automotor. De esta manera, se evitan los engaños propiciados a través de las presentaciones de pólizas impresas falsas o fuera de vigencia.

¿Qué pasa si el inspector desconoce esta norma?

En caso de que el inspector exija la póliza en su versión física y no acepte la digital ya sea por desconocimiento o por cualquier otro motivo, el conductor tiene la posibilidad de ingresar a la web de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la que figura claramente la validez de esta normativa establecida a partir de la Resol-SSN-219.2018. Como la medida es de alcance nacional, se espera que en algunas localidades su implementación sea más lenta que en otras y es por ello que se previene que algún que otro fiscalizador desconozca la medida en los primeros meses.

¿Y si no funciona el celular en el momento del control?

Si bien durante el año 2018 el diputado nacional por Cambiemos Gustavo Mena presentó un proyecto para obligar a las compañías de celulares a que realicen las inversiones necesarias para que la totalidad de las rutas provinciales y nacionales cuenten con señal de telefonía, este aún no ha sido aprobado y de concretarse se sabe que demoraría en su implementación por lo que, es probable que en muchas ocasiones no se tenga internet en el teléfono para ingresar a la aplicación desarrollada por el gobierno y, por ende, no se pueda comprobar si el automovilista en cuestión tiene o no cobertura.

A su vez, si bien puede tenerse la póliza en su versión PDF guardada en el celular, es factible que la calidad de la imagen no sea la óptima o que el teléfono se encuentre con la pantalla rota siendo este un mal común en la actualidad.

Es por estos motivos que desde el ministerio ya aclararon que los funcionarios encargados del control tienen la posibilidad de verificar las condiciones de cobertura de los automóviles desde sus propios celulares o vía telefónica en caso de ser necesario.

A su vez, antes de dar por concluida la nota de hoy, paso a recordarle a nuestros lectores cuál es la documentación obligatoria para la circulación estipulada por la Ley Nacional de Tránsito que puede ser exigida en un control:

-Licencia de Conducir: en este punto es útil informar que el gobierno lanzó una aplicación para celulares que permite mostrar de manera digital la licencia de conducir, esta aplicación recibe el nombre de "Mi Argentina".

-Documento Nacional de Identidad o la cédula.

-Cédula verde.

-Cédula azul que es la necesaria de presentar, tal como indica la Ley de Tránsito 24.449, en caso de que el conductor no sea el dueño del coche en cuestión.

-La oblea que certifique que no solo se haya realizado la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, sino también, que la misma se encuentre en vigencia.

En fin, ahora que ya no es necesario tener los papeles del seguro para circular debido a que todo es digital, Argentina da un paso más hacia modernización trayendo beneficios no solo para los usuarios, sino también, para las compañías y como vimos, afortunadamente para el medio ambiente.