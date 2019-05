¿Hay lugar para uno más?: la startup china de mayor crecimiento quiere lanzar su propio celular

La compañía tiene como estrategia instalar sus propias aplicaciones de video, redes sociales y noticias en los equipos y así aumentar su base de usuarios

En el ecosistema tecnológico chino hay una empresa que crece a pasos agigantados: Bytedance, dueña de la aplicación de videos cortos Tik Tok que es furor entre los jóvenes, planea lanzar su propio smartphones a pesar de que el sector no pasa por su mejor momento en ventas.

La startup fue fundada en 2012 y en su última ronda de inversiones su valoración subió a los u$s75.000 millones de dólares. En los próximos meses, podría lanzar su propio teléfono inteligente en el que estarían preinstaladas sus aplicaciones informativas, de video, juegos y redes sociales.

Entre ellas, está la exitosa TikTok, que integró el año pasado a la red de videoclips Musical.ly. Este celular con sus propias apps podría permitirle llegar a un abanico más amplio de usuarios.

La movida de Bytedance tiene como contexto la incertidumbre de las tecnológicas chinas ante el efecto del veto de EE.UU. a Huawei. Bytedance es una de las pocas tecnológicas chinas que posee una masa de usuarios fuera del gigante asiático, entre ellos, la India y EE.UU.

Por su parte, los analistas no creen que esta iniciativa sea exitosa, ya que lo han intentado Amazon y Facebook con sus propios teléfonos móviles, pero se retiraron del mercado rápidamente al no obtener un buen recibimiento del público

"No hay espacio para ellos en el mercado masivo" de teléfonos, remarcó Jia Mo, analista de Canalys en Shanghái, al diario The Financial Times, al tiempo que agregó que la compañía "carece de experiencia y de ventajas en la cadena de suministro, por lo que su probabilidad de tener éxito es muy baja".

Para el experto sólo sería redituable si Bytedance sólo espera alcanzar un pequeño segmento del mercado que valore las aplicaciones preinstaladas, ya que TikTok fue la aplicación más instalada para iPhone el año pasado, superando incluso a WhatsApp.