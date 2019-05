En debate con la oposición, Miguel Pichetto pidió "más Mercado Libre y menos cartoneros"

En un debate sumamente acalorado por la Ley de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre se convirtió en el centro de la discusión

El proyecto de Ley de la Economía del Conocimiento fue aprobado por unanimidad con 49 votos a favor y ninguno en contra. Esto beneficiaría a la empresa de Marcos Galperín a la que el dirigente piquetero Juan Grabois acusó de "contrabando, evasión, especulación financiera, abuso al consumidor y competencia desleal"

El presidente de la bancada peronista Miguel Pichetto, no quiso quedarse callado a estas críticas y pidió que haya "más Mercado Libre y menos cartoneros". La ley supone varios beneficios fiscales a las empresas de software y las de tecnologías intensivas que, según el gobierno y gracias a la legislación, podrían llegar a contratar 350.000 puestos de trabajo.

Por su lado la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti criticó la aprobación del proyecto ya que cree que "por la vaga redacción de esta ley podrían verse beneficiados por una ley que no tiene por objetivo beneficiar a grandes empresas". A su vez la senadora afirmó de corregirse las "vaguedades" del texto, la reglamentación de la ley será hecha "después del 10 de diciembre".

El presidente Mauricio Macri celebró en Twitter la aprobación de la ley ya que "además de impulsar la industria del software, se suman nuevos sectores como la biotecnología, el desarrollo satelital y la robótica. Va a duplicar el empleo del sector para llegar a los 350.000 empleados".