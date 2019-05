Luego de la adquisición de Red Hat, IBM crece en la bolsa y apuesta por la contratación de nuevo personal

Al darse a conocer la operación Jim Whitehurst, consejero delegado de Red Hat, declaró: "fusionarnos con IBM es la mejor opción para seguir creciendo"

A fines del año pasado, IBM adquirió Red Hat, una firma que hizo del software abierto su razón de ser hace 25 años, por 34.000 millones de dólares. Esta adquisición marca un nuevo horizonte para la empresa conocida por ser el mayor proveedor mundial de soluciones de código abierto. Así lo dejó en claro a varios medios Jim Whitehurst, consejero delegado de Red Hat, cuando aseguró que "con IBM tendremos más capacidad para crecer y contratar más sombreros rojos"

"Es nuestra mejor manera de poder seguir creciendo y realizar las inversiones que queremos hacer para impulsar el código abierto. Creo que tenemos una mejor capacidad como parte de IBM que una compañía privada para poder cumplir con nuestras aspiraciones con el código abierto que una compañía privada", añadió el ejecutivo.

Red Hat es famosa por proveer de todo tipo de soluciones Linux, el sistema operativo de código abierto creado por el finlandés Linus Torval que está presente según la fundación Linux en más del 60% de los dispositivos informáticos.

La firma se encuentra a la espera de los permisos regulatorios para dar el siguiente paso. Según Whitehurst "mientras no tengamos aprobación regulatoria, sólo podemos hacer una planificación y es en lo que estamos trabajando ahora. Lo que he estado haciendo estos meses principalmente es hablar con los clientes. Los clientes de IBM son grandes organizaciones y quieren entender cómo funciona todo esto y si algo a cambiar"

Bajo la dirección del CEO, el valor de la firma en Bolsa llegó a más de 32.000 millones de dólares. "Nuestra ventaja se basa en la cultura, es lo que nos ha permitido ser líderes en Linux. Hay quien puede pensar que escribir software y regalarlo es un modelo de negocio muy malo. Pero esto no es lo que hacemos. Si puedes encontrar una gran innovación impulsada por el usuario y luego agregar unas líneas de código para que esté lista para la empresa has dado con un modelo de negocio de futuro", señala Whitehurst.

El ejecutivo está convencido de que la fusión con IBM le permitirá acelerar sus planes de crecimiento y a la vez contratar más personal. "Como parte de IBM tendremos más palancas para crecer, lo que significa que vamos a contratar más sombreros rojos -en referencia al logo de la compañía- más rápido" explicó.