Esta empresa cordobesa convierte aceite usado en energía eléctrica

Bioeléctrica Río Cuarto fue la primera firma del país en aportar energía a partir de biomasa y comenzó a reciclar este residuo doméstico

La compañía Bioeléctrica Río Cuarto fue la primera del país en subir a la red eléctrica nacional energía generada a partir de fuentes renovables, en este caso, biomasa producida de derivados del maíz. Hace dos años arrancó con la recuperación de un residuo nocivo para el ambiente pero reutilizable como fuente para dar luz: el aceite de cocina usado.

"Tenemos once puestos sustentables ubicados en diversos puntos de la ciudad. Retiramos de comedores, restaurantes o estaciones de servicio el aceite de las freidoras, que es mucho; los traemos a los digestores. Ese aceite genera mucho gas y eso es lo que terminamos transformando en energía eléctrica", explicó Germán Di Bella, presidente de Bioeléctrica, a La Voz, durante el Congreso Imagina desarrollado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.

De esta forma, reciclan 3.000 litros de aceite al año, lo que podría contaminar a tres millones de litros de agua. También se evita que obstruyan las cañerías.

Te puede interesar Telefónica lanza Movistar Car, un servicio que convierte a cualquier vehículo en un auto inteligente

"No es un tema de costos. Aunque es un insumo gratis, al computar el traslado, no genera ganancia. La clave es generar conciencia: si me tomo el trabajo de, en vez de tirarlo, ponerlo en una botella con tapa y dejarlo en un puesto sustentable, colaboro con el ambiente al no contaminar y al ayudar a producir energía renovable", valoró Di Bella.

El transporte del aceite desde los puestos sustentables hasta la planta de Bioeléctrica tiene un aspecto "solidario": es realizado por los "zootropos", como se denomina en Río Cuarto a los motovehículos que utilizan los cartoneros.

Según señala La Voz, el proyecto también contempla reciclar basura orgánica,por lo que están incorporando a los digestores unos 15 kilos de residuos por semana de un pequeño barrio de 20 viviendas.

"Es una punta para avanzar en lo que deberíamos hacer a largo plazo, para ir generando la cultura de separar residuos y ayudar a reutilizarlos", concluyó Di Bella.