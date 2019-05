No solo se vive del streaming: Spotify comienza a probar su nuevo gadget para autos

La firma sueca comenzará a probar su primer dispositivo de hardware, llamado "Car Thing". Es un asistente de música y podcast controlado por voz

Spotify comenzará a probar su primer dispositivo de hardware. Apodado "Car Thing", es un asistente de música y podcast controlado por voz que se conecta a la toma de 12 voltios de un automóvil y permite transmitir música vía Bluetooth.

El selecto grupo de usuarios Premium que probarán Car Thing podrá realizar solicitudes diciendo "Hey, Spotify". Así, el dispositivo ingresar a la cuenta de del usuario para acceder fácilmente a las listas de reproducción.

En una publicación realizada en su blog oficial, Spotify dijo que no tiene planes para lanzar el dispositivos al mercado masivo. Por ahora, la compañía espera aprender más sobre cómo las personas escuchan música y podcasts en sus automóviles.

La firma sueca aseguró que la creación de hardware no es su enfoque, pero no sería extraño que este minúsculo gadget sea su llave de entrada a un mercado que todavía no ha explorado.