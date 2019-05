Video: así fue el primer vuelo de prueba del taxi volador

El 4 de mayo los cielos de la ciudad de Munich fueron testigos del vuelo de un prototipo de taxi volador fabricado por la empresa Lilium

Según un comunicado de la firma alemana Lilium, el vehículo de 36 motores eléctricos con capacidad para cinco pasajeros, realizó un vuelo en el que pudo despegar y aterrizar de manera vertical sin inconvenientes.

El taxi volador puede lograr una velocidad máxima de 300 km por hora y posee una autonomía de hasta 300 kilómetros, no posee volante, ni cola ni hélices. Las órdenes de Lilium son dadas a través de un control remoto en tierra y el vehículo es parte de una larga lista de naves del tipo EVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)

La firma alemana asegura que está lista para que en 2025 poder organizar el servicio de taxis aéreos en varias ciudades de todo el mundo. En el futuro no habrá nada mejor para reírnos del pésimo tránsito porteño, siempre que tengamos una billetera importante. Todo es cuestión de esperar.