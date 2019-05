La arveja, estrella de la revolución de la "carne falsa" y la comida vegetariana

Ante varios titulares poco favorables con la soja y la preocupación por el impacto ambiental que la carne genera esta semilla es cada vez más consumida

El productor de carne vegetal Beyond Meat hizo historia este mes cuando sus acciones llegaron a valer tres veces más en su primer día de cotización bursátil. Esta empresa lidera la revolución de la "carne falsa" que utiliza la arveja como ingrediente estrella. A estos productos se suman la hamburguesa Lightlife y los productos lácteos a base de arvejas de Ripple Foods.

Este aumento de la demanda del verde vegetal ocasionó que los gigante agrícolas ya se estén preparando para elevar su oferta. Según Henk Hoogenkamp, asesor y miembro de la junta de varias compañías de alimentos, las ventas de proteína de arvejas alrededor del mundo se cuadruplicarán para 2025 debido al mayor consumo de productos vegetales que reemplazan a la carne.

Te puede interesar Hoy manda Internet: más argentinos se suman a estos cursos online para capacitarse y mejorar sus salarios

Tanto Lightlife como Ripple Foods se anticiparon a esto con diversas estrategias para no sufrir tanto el impacto. Pero por su parte Beyond Meat ya busca mezclar su lista de ingredientes. Ethan Brown, máximo ejecutivo de la empresa declaró que "La proteína del guisante es un recurso increíble para nosotros, funciona bien, pero no tiene nada de especial. Si se piensa en el reino vegetal, hay muchas otras fuentes que podemos usar: frijol mungo, arroz integral, semillas de mostaza, lentejas. Tendremos un banco de proteínas mucho más diverso".

El reinado de la soja como base de muchos productos sin carne comenzó a caer debido a ser un alérgeno que se suele modificar genéticamente y recibir de forma continua titulares conflictivos respecto a los riesgos para la salud que trae su consumo.

Si bien la soja sigue siendo altamente demandada en EE.UU. debido a que marcas como Impossible Burger la utilizan, otras empresas leales a la misma están considerando nuevas estrategias.

El presidente ejecutivo de Kellogg, Steve Cahillane, empresa que posee marcas de comida vegetariana como Morningstar Farms comentó que "creemos que lo más importante es la elección, por lo que reconocemos que ciertas personas desean mantenerse alejadas de ciertas cosas. Nuestro trabajo no es tratar de convencer al consumidor, se equivoca, no hay nada malo con la soja, cómala, esa no es una estrategia ganadora". Kellogg no reformulará sus productos actuales, pero puede crear nuevos para nuevos nichos que surjan, precisó Cahillane.

Detox Project, organización investigadora que analiza alimentos en busca del pesticida glifosato, aclaró que la proteína de la arveja o guisante no está libre de preocupaciones. "Difícilmente encontramos una fuente de proteína de guisante limpia en algún lugar", informó Henry Rowlands, director del proyecto. De hecho, los productos etiquetados como orgánicos tenían niveles mucho más altos de pesticidas que las versiones convencionales, detalló.