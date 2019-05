Uber: la Justicia porteña ratifica la legalidad de la plataforma de transporte

Esto fue luego de que revocaran las condenas contra la empresa por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización"

Luego de que la AFIP acusara a Uber de evadir impuestos por $358 millones, la Cámara de Apelaciones dio un fallo favorable para la app y ratificó su legalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto fue luego de que revocara las condenas contra la empresa por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización". De esta forma, la plataforma no está violando el Código Contravencional de la ciudad.

La resolución de la Cámara, además, revoca las condenas impuestas contra Uber Argentina S.R.L. y sus directivos por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización" y confirma la absolución por la "violación de clausura", un hecho que se le había imputado a la compañía por haber continuado prestando servicio pese a que la Justicia había ordenado el bloqueo de la aplicación.

El fallo está firmado por los jueces Sergio Delgado, Jorge Atilio Franza y José Saez Capel de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"No usa indebidamente el espacio público, en mi opinión, realizando una actividad lucrativa no autorizada, quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas al tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron el transporte", expuso Delgado.

Cabe destacar que el 21 de septiembre de 2018, el juez Ladislao Endre había condenado a la empresa y su CEO, Mariano Otero, a pagar multas de $60.000 y a dos años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el transporte de pasajeros en la Ciudad, al considerar que organizaban actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.

Tras recordar que "está permitido que cualquier conductor transite con su vehículo particular o el que le ha sido encomendado por las calles y avenidas libradas al uso automotor con o sin pasajeros", Delgado sostuvo: "Si algunos conductores lo hacen prestando el servicio público de taxi o de remises, deberán hacerlo con la habilitación y licencias respectivas. Pero de no hacerlo, no estarán usando ilegalmente el espacio público sino infringiendo las normas que impiden tales actividades sin licencia o habilitación".