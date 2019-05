Para competir con Netflix: YouTube lanza el modelo "freemium" de su plataforma de streaming

El anuncio incluye las nuevas temporadas de "Cobra Kai," "Kevin Hart: What The Fit", además de su primera serie interactiva, entre otros contenidos

YouTube anunció, en el marco del evento Brandcast, que todas sus series originales, iestarán disponibles para que los fanáticos de todo el mundo puedan verlos gratis con anuncios, como disfrutan del resto del contenido en la plataforma.

Además, YouTube presentó una nueva lista de series originales y especiales centrados en la música, el aprendizaje y las personalidades que también estarán disponibles de forma gratuita con anuncios comerciales a lo largo de este año.

"Para los espectadores de hoy, el horario primetime es personal y nuestro contenido es muy fuerte gracias a la diversidad y riqueza de nuestra biblioteca", comentó Robert Kyncl, Director de Negocios de YouTube.

"Mientras que otras compañías están construyendo un muro de pago, nosotros nos dirigimos en la dirección opuesta y ahora tenemos más oportunidades que nunca para asociarnos con anunciantes y compartir nuestros originales aclamados por la crítica con nuestra audiencia global", concluyó.

Algunas de las series y especiales que se anunciaron y se lanzarán próximamente son la nueva temporada de Cobra Kai, la tercera de Kevin Hart: What The Fit, Impulse Liza on Demand.

Además, lanzará nuevos especiales de música: un proyecto secreto junto a Justin Bieber (estreno el próximo año), Maluma : Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré (Estreno el 5 de junio), cobertura extendida del Lollapalooza.

Como si fuera poco, lanzará su propia serie interactiva, imitando el modelo de Black Mirror: Bandersnatch y Into the Wild, las dos producciones de Netflix. A heist with Markiplier será el primer especial interactivo de YouTube Original, donde los espectadores pueden controlar a las decisiones del jugador durante el robo de un museo. "A Heist With Markiplier" comenzará su producción a fines de año.