Oportunidad única, cómo desaprovecharla: lanzan NFT con obras inéditas de David Bowie

Durante el 40 aniversario del lanzamiento de Let's Dance, se lanzará un NFT conmemorativo con una versión inédita del éxito de David Bowie

La colección incluirá 3.003 NFT. Lo generado por las ventas se desitnará a una organización benéfica que ofrece servicios de salud a la comunidad musical, MusiCares.

El lanzamientro será realizado por Gala Music, una filial de Gala Games, en una colaboración con el productor musical Larry Dvoskin y la editorial Warner-Chappell Music.

La presentación será el 14 de abril, 40 años después del lanzamiento del "hit". Los NFT incluyen el acceso a la versión inédita de "Let's Dance" que Dvoskin produjo con Bowie en 2002.

No habrá un precio definido por lso NFT y se subastarán por el precio que ofrezca cada comprador.

El productor de esta versión del tema musical, Dvoskin, siempre quiso que esta nueva versión viera la luz, ya que nunca había sido lanzada.

