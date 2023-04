Este conocido exchange cripto dejará de operar en Estados Unidos: las razones de tal decisión

Este exchange de criptomonedas estadounidense ha confirmado el cese de operaciones en territorio de los Estados Unidos. El porqué y sus razones

El exchange de criptomonedas Bittrex deja de operar en Estados Unidos.

Es la segunda mala noticia del año para esta empresa, ya que en febrero había recortado el 30% de su planta laboral.

El cofundador y CEO de la empresa, Richie Lai, expresó en una carta y en Twitter las razones del abandono del país:

"Debido a la continua incertidumbre regulatoria, hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestras operaciones en EE. UU., a partir del 30 de abril de 2023. Todos los fondos de los clientes de EE. UU. están seguros y se pueden retirar por completo de inmediato. Este anuncio no afecta a los clientes no estadounidense que utilizan Bittrex Global. Simplemente no es viable para nosotros seguir operando en el entorno regulatorio y económico actual de los Estados Unidos".

Desde la compañía entienden que al cabo de 9 años operando, los requisitos reglamentarios no son claros y se aplican sin una discusión o aportación adecuada, pero reafirman el trabajo hecho por ellos:

"Nunca hemos perdido fondos ni hemos sido hackeados. Usamos tecnología simple y elegante. Dijimos que seríamos la plataforma comercial más segura y justa que existe mientras tratamos a nuestros clientes de manera justa. No hay ofertas ocultas. Sin tratamiento especial. Nunca tomamos atajos".

Por inconsistencias y presiones regulatorias Bittrex abandona Estados Unidos

La empresa aseguró que continuará sin cambios sus operaciones internacionales.

La firma, con sede en Seattle, indica que el último día completo para retirar criptomonedas será el 29 de abril de 2023, indicó Be[in]crypto.