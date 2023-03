Latinoamérica bajo acecho: así ha crecido el número de ciberataques en la región

Alcanzando 180 casos en varias industrias de la región en los últimos 18 meses, expertos alertan a las empresas a invertir en ciberseguridad a la brevedad

Según los datos de Palo Alto Networks, los ataques de ransomware en LATAM aumentaron 38% en un año. En total, hubo 180 ataques repartidos en 20 países analizados. El año pasado hubo 59 ataques en Brasil, 26 en México, 23 en Argentina, 19 en Colombia y 5 en Chile. En 2021 fueron 39 en Brasil, 23 en México, 14 en Perú, 12 en Argentina y 10 en Chile.

Los hackers exigen enormes pagos de rescate a cambio de la recuperación de los datos. A nivel mundial, las demandas de ransomware siguieron siendo una amenaza para las organizaciones el año pasado, con pagos de hasta 7 millones de dólares en los casos observados. La demanda media fue de 650.000 dólares, mientras que el pago medio fue de 350.000 dólares, lo que indica que una negociación eficaz puede reducir los pagos reales.

Uno de cada cinco casos de ransomware investigados reveló que los atacantes coaccionan y acosan a sus víctimas aprovechando la información de los clientes robada para obligar a las organizaciones a entregar el rescate.

"Algunas de las tácticas de los ataques incluyen el cifrado, el robo de datos, la denegación de servicio distribuida (DDoS) y el acoso, con el objetivo último de aumentar las posibilidades de cobrar. El robo de datos, que usualmente se asocia con los sitios de filtración de la dark web, fue la más común de las tácticas de extorsión, con el 70% de los grupos utilizándola a finales de 2022 - un aumento de 30 puntos porcentuales desde el año anterior", dijo Bert Milan, RVP, Caribe y América Latina de Palo Alto Networks.

América Latina es una región atractiva

Los datos muestran que la industria manufacturera, los servicios legales y profesionales y la construcción son los tres sectores del mercado más afectados por el ransomware. Lockbit, Hive y BlackCat (ALPHV) fueron responsables de la mayoría de los ataques en la región, que pueden producirse a través de enlaces maliciosos, falta de copias de seguridad y poca inversión en ciberseguridad.

Ataque de ransomware por país

Los sitios de filtración de la Dark Web se asocian regularmente con el robo de datos.

La industria manufacturera fue el sector más atacado del mundo en 2022, con 447 organizaciones comprometidas expuestas públicamente en sitios de filtraciones, según los datos. Los cinco países que más sufren este tipo de ataques son Estados Unidos, con 1.118 ataques, seguido del Reino Unido, con 130, y Alemania, con 129.

"Los datos mostraron que al menos el 75% de los ataques de ransomware gestionados por nuestro equipo de respuesta a incidentes se iniciaron por exposiciones superficiales. Hoy en día, las empresas deben realizar importantes inversiones en ciberseguridad, además de formar a sus empleados para que conozcan los principios fundamentales de seguridad cuando utilicen los equipos de la empresa. No es aconsejable seguir sin hacer esfuerzos en ciberseguridad, lo que no garantiza no ser un objetivo. Sin embargo, sí evitará que los grupos de ransomware lleguen al corazón de la empresa", refuerza el vicepresidente.