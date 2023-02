La guerra contra TikTok se traslada a Europa: esto es lo que decidieron sobre la plataforma

La Comisión Europea, ha prohibido el uso de TikTok en los teléfonos de su personal debido a las preocupaciones de ciberseguridad

Es parte de un creciento lobby contra TikTok, su proximidad al gobierno chino y y la preocupación sobre qué hacec on los los datos de los usuarios.

Europa se suma a estos países que ya han tomado medidas contra TikTok, según un listado realizado por Reuters:

India

Prohibió a Tiktok y docenas de otras aplicaciones de desarrolladores chinos en todos los dispositivos en junio de 2020, alegando que eran potencialmente perjudiciales para la seguridad e integridad del país.

Afganistán

Está en conversaciones con Ban Tiktok y los videojuegos PUBG, con los talibanes alegando que lideraban a los jóvenes afganos "por mal camino".

No sólo los gobiernos cuestionan aTikTok, sino desde lo social y educativo también

Pakistán

Prohibió a Tiktok al menos cuatro veces, con la última prohibición en funcionamiento durante cuatro meses hasta noviembre de 2022, sobre lo que el gobierno dijo que era contenido inmoral e indecente en la aplicación.

Taiwán

Banned Tiktok y algunas otras aplicaciones chinas en dispositivos estatales y en diciembre de 2022 lanzaron una investigación en la aplicación de redes sociales sobre presuntas operaciones ilegales en la isla.

Estados Unidos

El Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en diciembre de 2022 para prohibir a Tiktok en dispositivos federales. El proyecto de ley aún no se ha firmado por el presidente Joe Biden.

Cada vez más países se suman a prohibir a TikTok

Texas, Maryland, Alabama y Utah se encuentran entre los más de 25 estados que han emitido órdenes para que el personal no use Tiktok en dispositivos gubernamentales

Instituciones educativas de EE. UU.

Te puede interesar La inteligencia artificial, en boca de todos: conocé el top 5 de desarrollos en todo el mundo

Boise State University, University of Oklahoma, University of Texas-Austin y West Texas A&M University son algunas de las escuelas para prohibir a Tiktok en dispositivos universitarios y redes Wi-Fi.