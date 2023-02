Los negocios legítimos pueden tratar de engañarte también: de qué forma y cómo evitarlo

¿Nunca te has preguntado, "y por qué compré esto"? Es porque muchos sitios usan herramientas y trucos para que aceleres tu decisión con trampas

Los vendedores humanos desde siempre utilizan algunas tretas psicológicas para aumentar sus ventas. Pues los sitios online hacen lo mismo, y muchs de las veces caés sin darte cuenta.

Y con el aumento de las compras online desde la pandemia, son cada vez más los sitios y aplicaciones que se decantan por utilizar estas herramientas, aunque muchas veces parezca que si no roza lo ilegal, por lo menos no suena ético.

Es que harán todo lo posible no sólo para fidelizarte, sino para aumentar sus ventas.

Según expertos consultados por Business Insider España, una de las herramientas más utilizadas es utilizar el FOMO, el miedo perders algo,y no poseer os productos más recientes y populares.

Nike y Lululemon son 2 empresas punteras en el uso del FOMO para vender productos, según Manini Madia, profesor adjunto de la Columbia Business School y experto en el comportamiento del comprador.

"Nike hace lanzamientos de productos en su app SNKRS. Así que tienes que descargar la aplicación, lo que significa que les das tu información. Además, te obligan a activar las notificaciones para acceder a cierta información", explica Madia.

Aprovecharse del FOMO es una de las tretas utilizadas

"Hay un montón de sesgos cognitivos que las tiendas conocen y utilizan. La mayoría de ellos empezaron en las tiendas y se han trasladado a Internet", afirma Jason Goldberg, director de estrategia comercial de la empresa de marketing Publicis Groupe y experto en comercio electrónico conocido como @Retailgeek.

Las estrategias más utilizadas

Descuentos a cambio de tu número de teléfono

No es raro que muchos sitios ofrezcan descuentos del 10% al 15% en las primeras compras si compartís determinados datos tuyos.

"Tener un número de móvil es probablemente la fuente de comunicación más valiosa con un cliente ahora mismo", afirma Madia. Los correos electrónicos pueden filtrarse o bloquearse, pero los SMS siempre llegan.

"La comunicación debe adaptarse a la forma en que el cliente interactúa con la marca. Si han comprado un abrigo y viven en un código postal con un clima continental, en primavera puede mostrarle chubasqueros", explica Madia.

Ojo con las ofertas con descuentos especiales

El famoso "compre ahora, pague después"

Esta es una metodología que cada vez más billeteras digitales, plataformas y apps ofrecen a sus usuarios y clientes.

Ciertamente es una facilidad bienvenida, pero el pago con un solo clic en Amazon, Apple Pay y Google Pay son capaces de guardar la información de la tarjeta de crédito de los clientes.

Estas formas de pago mejoran las tasas de conversión de los comercios que las adoptan.

"Estos servicios eliminan la fricción del último paso", afirma Madia.

Adquirir online y retirar por la sucursal

Si se puede, pedí el envío a tu domicilio o trabajo

Por un lado las empresas se ahorran los gastos de envíos, que algunas veces tienen que sergratuitos para el comprador si se supera deteminada cifra en algunas plataformas.

Asimismo, ya en la tienda, te puednen "tentar" para que compres otras cosas.

Falta de stock

Qué mejor manerz de acelearar tu decisión de compra si te dicen que el producto que querés tiene poco stock o está faltante en el mercado. Cosa que ncesariamente no tiene que ser cierta.

Algunos ejemplos de esta táctica incluyen avisar de que hay pocas unidades de un artículo y este no va a reponerse, mostrar en la página web que un artículo se vende rápido, etc. Aunque puede tratarse o no de lo que Goldberg denomina "falsa escasez" y finalmente sí haya bastante stock, está claro que funciona.

Prueba social

Puede ser que no sea cierto que falte un producto

Acá entran en juego las valoraciones y reseñas positivas de un producto o servicios, que se ofrecen como "pruebas", y que no necesariamente reflejan tu realidad sobre lo a comprar.

Acá entra también en juego el marketing de influencers, que es una persona a la que le han pagado para hablar bien de un producto.

También se utilizaz mucho el "precio tachado", como si se te estuviera ofreciendo una oferta, que en realidad no lo es. Sobre esto ha habido muchas críticas en eventos como Cyber Monday o HotSale.

"Hay una versión ética, que es la que realmente ocurre, y otra poco ética", explica Goldberg.

Consejos para evitar los trucos

Ser consciente de estas tácticas de marketing no basta para protegerse de ellas, según Goldberg.

No creas todo lo que te dice un influencer

"Lo que no puedes hacer es creerte más listo que el marketing. Puedes, eso sí, crear nuevos hábitos que hagan que esas tácticas sean menos eficaces contigo", afirma.

Goldberg recomienda darse un "período de reflexión" después de añadir artículos al carrito.

Por otro lado, no caer en los descuentos y facilites información de contacto a las empresas.

"De este modo, no se entra constantemente en Amazon, Target o cualquier otra web que pueda desencadenar una compra impulsiva. Si seleccionas la compra periódica de un producto, no tendrás que entrar cada vez a completar la transacción y no sufrirás la tentación de comprar más cosas", explica Madia.