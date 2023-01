Siguen los problemas para Elon Musk: Twitter fue demandado por no pagar sus alquileres

Elon Musk, dueño de la red social de Twitter, recibió demandas por la falta de pago del alquiler de sus oficinas centrales. ¿Qué pasará ahora?

Twitter, propiedad de Elon Musk, recibió demandas por parte de propietarios por la falta de pago del alquiler con respecto a las oficinas centrales de la compañía en San Francisco y en sus oficinas de Gran Bretaña.

Musk comenzó a reducir los gastos luego de la adquisición de Twitter por u$s44.000 millones, que dejó a la compañía con una deuda de alrededor de u$s1.000 millones en pagos de intereses anuales.

La estrategia de reducción de costos del multimillonario empresario para Twitter también incluyó un importante recorte de personal y la subasta de memorabilia y elegantes muebles de oficina.

La propietaria de las oficinas centrales en San Francisco demandó a la compañía después de que no realizó su más reciente pago mensual de alquiler, según documentos presentados el viernes ante la Corte Superior de California.

La compañía Sri Nine Market Square LLC comentó que Twitter "incumplió con el arrendamiento al no pagar la renta mensual y renta adicional" de enero por un total de u$s 3.4 millones.

Twitter alquiló tres pisos del edificio desde 2011, y se retrasó por un monto similar en su alquiler de diciembre, el cual Sri Nine Market Square recuperó de un crédito documentario que Twitter presentó como depósito de seguridad, afirmó la denuncia.