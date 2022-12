¿Otra decisión controversial?: en quién piensa Elon Musk para reemplazarlo como líder de Twitter

Luego del tiro pro la culata que fue preguntarle a la gente si él debería seguir al mando de Twitter, Elon Musk debe seleccionar a su reemplazo

La encuesta fue contundente: la gente no lo quería a Elon Musk dirigiendo a Twitter. El tema ahora es: ¿y quién lo reemplazará?. Y ahí se han escuchado nombres de los más interesantes.

¿Podrá ser un influencer el que tome las riendas de la red social? ¿Tal vez un youtuber pase a ser la cabeza de Twitter?

No se sabe si fue en serio o en broma, el famoso youtuber Jimmy Donaldson, aka ‘MrBeast’, fue y le preguntó a Elon Musk si podía ser el nuevo director de Twitter.

Lo que sorprendió no fue la pregunta, sino la respuesta: "It’s not out of the question", lo que puede traducirse como un "no está fuera de discusión". O sea, ¡que lo consideraría!

Está bien que "MrBeast" tiene 16 millones de seguidores en Twitter, como 120 millones en YouTube, y experiencia como empresario con sus cadenas de hamburguesas, entre otros, ¿pero estaría preparado para el desafío?

Tal vez Elon Musk no esté buscando un hombre o mujer fuerte para pner al frente de Twitter, sino alguien sin experiencia que finalmente haga todo lo que él le diga, por lo que no habría cambio alguno. Es otra de las posibilidades.

No por nada Musk dijo que se iría cuando encontrara "a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto", indicó Diario Bitcoin.

La realidad es que salvo esta intervención con un posible candidato que ya ha apoyado a Musk en otras decisiones y lo ha acompañado en determinadas posturas y puntos de vista, desde Twitter no se ha escuchado ningún otro candidato como posible sucesor.

Tal vez nadie quiere el puesto, puede ser que las condiciones que pone Musk no sean aceptables, por ahí realmente busca un simple títere.

Lo único es que así, tenemos Musk frente a Twitter por un tiempo más.