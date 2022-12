Más problemas para Meta: uno de sus ejecutivos más relevantes deja la compañía

Desde su cambio de nombre y su compromiso con el metaverso, Meta no ha dejado de tener varios contratiempos, entre ellos, que le renuncie gente clave

John Carmack, que en 2019 renunció como director de tecnología de Oculus, ahora dejó su actual puesto luego de varios años de trabajo.

Carmack es reconocido como un legendario programador de juegos, con títulos como Doom, Quake o Rage, y es también un pionero de la realidad virtual.

Carmack dijo: "Como cualquiera que escuche mis charlas de Connect sabe, siempre me he sentido bastante frustrado por cómo se hacen las cosas en FB/Meta. Todo lo necesario para un éxito espectacular está ahí, pero no se hace de forma eficaz"

En definitiva lo que Carmack quiere trasnmitir es que está frustrado por la ineficiencia de Meta, indicó WWWhatsNew.

Otra cosa que dijo fue "Me cansé de la pelea y tengo mi propia startup para ejecutar, ¡pero la pelea aún se puede ganar! La realidad virtual puede aportar valor a la mayoría de las personas en el mundo, y ninguna empresa está mejor posicionada para hacerlo que Meta. Tal vez en realidad sea posible llegar allí simplemente siguiendo adelante con las prácticas actuales, pero hay mucho margen de mejora".

Este es el comunicado oficial completo de Carmack (traducido con Google Translate):

John Carmack cuando aún estaba en Meta

"Este es el final de mi década en VR.

Tengo sentimientos encontrados.

Quest 2 es casi exactamente lo que quería ver desde el principio: hardware móvil, seguimiento de adentro hacia afuera, transmisión de PC opcional, pantalla de 4k (más o menos), rentable. A pesar de todas las quejas que tengo sobre nuestro software, millones de personas todavía obtienen valor de él. Tenemos un buen producto. Es exitoso, y los productos exitosos hacen del mundo un lugar mejor. Todo podría haber sucedido un poco más rápido y haber ido mejor si se hubieran tomado diferentes decisiones, pero construimos algo bastante parecido a The Right Thing.

El problema es nuestra eficiencia.

Algunos preguntarán por qué me importa cómo está ocurriendo el progreso, siempre y cuando esté ocurriendo.

Si estoy tratando de influir en los demás, diría que una organización que solo ha conocido la ineficiencia no está preparada para la competencia inevitable y/o apretarse el cinturón, pero en realidad, es el dolor más personal de ver un número de utilización de GPU del 5 % en producción. Estoy ofendido por eso.

Habrá que ver si esto impacta en el desarrollo de Oculus

[editar: estaba siendo demasiado poético aquí, ya que varias personas han perdido la intención. Como persona de optimización de sistemas, me preocupo profundamente por la eficiencia. Cuando trabajas duro en la optimización durante la mayor parte de tu vida, ver algo que es extremadamente ineficiente te duele el alma. Estaba comparando la observación del desempeño de nuestra organización con ver un número trágicamente bajo en una herramienta de creación de perfiles.]

Tenemos una cantidad ridícula de personas y recursos, pero constantemente nos autosaboteamos y derrochamos esfuerzos. No hay forma de endulzar esto; Creo que nuestra organización está operando a la mitad de la efectividad que me haría feliz. Algunos pueden burlarse y afirmar que lo estamos haciendo bien, pero otros se reirán y dirán "¿La mitad? ¡Decir ah! ¡Estoy en un cuarto de eficiencia!"

Ha sido una lucha para mí. Tengo una voz en los niveles más altos aquí, por lo que parece que debería poder mover las cosas, pero evidentemente no soy lo suficientemente persuasivo. Una buena fracción de las cosas de las que me quejo eventualmente se vuelven hacia mí después de que un año o dos pasan y la evidencia se acumula, pero nunca he sido capaz de matar cosas estúpidas antes de que causen daño, o establecer una dirección y hacer que un equipo realmente se ciña a ella. eso. Creo que mi influencia en los márgenes ha sido positiva, pero nunca ha sido un motor principal.

Es cierto que esto fue autoinfligido: podría haberme mudado a Menlo Park después de la adquisición de Oculus e intentar librar batallas con generaciones de líderes, pero estaba ocupado programando y asumí que lo odiaría, sería malo en eso y probablemente perdería de todos modos.

Basta de quejarse. Me cansé de la pelea y tengo mi propia startup para ejecutar, ¡pero la pelea aún se puede ganar! La realidad virtual puede aportar valor a la mayoría de las personas en el mundo, y ninguna empresa está mejor posicionada para hacerlo que Meta. Tal vez en realidad sea posible llegar allí simplemente siguiendo adelante con las prácticas actuales, pero hay mucho margen de mejora.

¡Tome mejores decisiones y llene sus productos con "Give a Damn"!"