¿Necesitás hacer catarsis por la situación de las criptomonedas?, entonces este sitio es para vos

Sentís como el mundo alrededor tuyo se desmorona de la misma manera que lo están haciendolas criptomonedas: en este sitio podrás desahogarte con ganas

Ciertamente la angustia está presente durante este "criptoinvierno", y muchas veces no sabemos a donde a puntar nuestra furia. Por eso ha nacido el sitio Scream DAO

Scream DAO es simple en su concepción, y te servirá para descargar tu furia y ansiedad. Es básicamente un canal, un chat de Telegram donde podés ir a gritar por la caída de las criptomonedas.

ARE YOU FEELING PAIN? COME AND SCREAM AT UShttps://t.co/q4HpdaNuwe — Scream DAO (@DaoScream) June 15, 2022

No imágenes, no memes, no gif: grito puro y emocional, y la única regla del denominado "Grupo de terapia de gritos del mercado bajista" es que sus miembros solo pueden compartir notas de voz entre ellos.

Que bueno poder estar a los gritos

Al momento de escriir esto el chat ya tenía más de 3.000 miembros, cada uno con sus gritos de angustia.

El chat comenzó a atraer adeptos después de que el cofundador del protocolo de alquiler de NFT Rentable World, identificado como "emiliano.eth" en Twitter, compartiera un link para unirse al grupo el martes, según reseñó Decrypt.

No imágenes, no gif, no emojis: grito a pleno pulmón

"Oye degen, ¿estás estresado? Solo déjalo salir", escribió en un tweet.

La imagen destacada del grupo es la de una rana Pepe gritando, a menudo conocida como el meme "REEEEEEE", indicó Diario Bitcoin.