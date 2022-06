Evolución de internet: cuáles han sido los sitios web más populares desde 1993

Cierto es que para muchos de ustedes, lectores, 1993 es una fecha anterior a su nacimiento, pero eso no quita saber qué pasó desde entonces en internet

Por más que muchos no hayan nacido en 1993, ya era un año en que internet empezaba a demostrar que habí allegado para quedarse, y que su evolución se daba a pasos agigantados, y que nadie podía predecir qué pasaría con ella.

Una forma de mirar la internet de esos días proyectada al tiempo actual, es ver cuáles eran los sitios más populares que se encontraban en 1993.

Puede ser que nombres como AOL, Prodigy o Compuserve no te suenen a nada, pero dominaban internet en 1993. De hecho AOL (America On Line) siguió haciéndolo mientras se iniciaba la era de los directorios de internet. No buscadores, no, directorios.

Por ahí ya te suenan más sitios como Yahoo!, Lycos, Excite o MSN, que comenzaron a hacer su historia a mediados de los 90, cuando ni se hablaba d ela Web 1.0, término que se construyó años después.

La animación es una buena forma de ver cómo Yahoo! se convirtió durante buena parte de los 2000 en absoluto referente a pesar del empuje de otros gigantes como eBay, Google, o Amazon. En 2005 comenzó el empuje de las redes sociales con MySpace mostrando el camino mientras la Wikipedia asomaba tímidamente y sitios como Ask y la BBC era también referentes y MSN —gracias al omnipresente Windows— era el tercer sitio web más visitado del mundo.

El gráfico también muestra cómo crecierony se afianzaron YouTube y Facebook a partir del 2007, o Twitter en 2012, e Instagram en 2014.

Vale resaltar que actuales gigantes como TikTok o Twitch, o y plataformas como Netflix, aún no entran en el TOP 10 de la animación, indicó Xataka.