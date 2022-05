No todo es porno: creador de OnlyFans también entrará al negocio de los NFT

Tim Stokely, el creador de OnlyFans, lanzará un nuevo proyecto con NFT a través de un servicio llamado Zoop.

A diferencia de OnlyFans, este proyecto sería apto para todo público, y sería un marketplace de NFT donde subir, comprar, vender y coleccionar artículos digitales.

En un comunicado de prensa Stokely indicó que Zoop va a operar sobre la red de Polygon.

??Bonus Round - For this #airdrop @zoopcards is also offering a 10x boost to your engagement score if you hold the Zoop Priority Pass https://t.co/OUBiTC1C4D which is only 0.074 ETH. Be quick though, there is a limited supply! https://t.co/3Cp42Y73Lx — Zoop™ (@zoopcards) May 26, 2022