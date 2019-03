Lo más interesante con que nos sorprenderán durante el próximo Salón del Automóvil de Ginebra

El evento automotor, el Salón de Ginebra, continúa siendo una de las fechas más importantes para los amantes de los vehículos en todas sus formas, donde se presentan lo mejor que cada marca tiene en su cartera.

Como es de esperar, muchos de los nuevos vehículos a presentarse son híbridos o eléctricos, con énfasis en la conectividad, la autonomía, el rendimiento y la tecnología que poseen.

Veamos algunos de las sorpresas que marcarán tendencia.

Audi Q4 E-Tron

El plan de Audi implica el lanzamiento de no menos de 12 autos completamente eléctricos para 2025. El concepto que la firma presentará en Ginebra arroja una idea de cómo lucirán. Llamado Q4 E-Tron, es un modelo de alto rendimiento con un diseño más suave y redondeado de lo que estamos acostumbrados a ver en Audi. Su cabina está colmada de características técnicas, que incluyen un conjunto de instrumentos digitales configurables por el conductor y una evolución del sistema de infoentretenimiento MMI Touch Response.

Aunque se presenta como un concepto, el Audi Q4 E-Tron llegará a producción a fines de 2020 o principios de 2021.

Honda E Prototype

El E Prototype es el tipo de automóvil que hubiéramos esperado que Apple, no Honda, construyera. Urbano, eléctrico, de diseño y minimalista pero avanzado, es un carro de producción cercana que anticipa la evolución final del concepto Urban EV que vimos en 2017.

Cada pieza es nueva, incluido el sistema de infoentretenimiento de triple pantalla, que parece sorprendentemente intuitivo de usar, la tecnología de cámara retrovisora que envía los espejos de las puertas convencionales a la manera del carburador y un tren de potencia eléctrico que mueve las ruedas traseras. Honda promete unas 124 millas (200 kilómetros) de alcance.

La producción comenzará en 2019, pero hay una trampa. Honda confirmó que el modelo no se venderá en los Estados Unidos. Su diseño y tecnología influirán en los eléctricos que la compañía planea ofrecer de aquí a principios de 2020.

Conceptual eléctrico de Kia



Kia no ha revelado demasiado acerca de su prototipo eléctrico, tanto que incluso su nombre sigue siendo un secreto. Sin embargo, lanzó un trío de bocetos que revelan que no se parece a nada que haya hecho nunca. Te dejaremos juzgar si eso es algo bueno o no.