Autos de lujo, híbridos y eléctricos aumentan sus ventas en México

Por su parte, las ventas de vehículos ligeros cayeron 7.1%, en 2018 en comparación con lo vendido durante 2017. El 68%, adquirido con financiamiento

Según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en 2018 se comercializaron en México 7.1% menos vehículos en comparación con lo registrado durante 2017. Aunque, mientras las ventas de autos ligeros experimentaron un mal año, no pasó lo mismo con algunas marcas de autos de lujo, cuyas ventas crecieron entre 16% y 190% en 2018. Por su parte, el segmento de los vehículos híbridos y eléctricos vio un crecimiento de 68% en sus ventas respecto al mismo periodo.

Manuel Nieblas, socio líder de la Industria de Manufactura en Deloitte México, señala que la baja experimentada en la venta de autos durante 2018 se debe en gran medida a incertidumbres generadas por cuestiones como inseguridad, la entrada del gabinete dirigido por Andrés Manuel López Obrador y las renegociaciones comerciales. La desconfianza ante el panorama incierto y sus consecuentes posibles afecciones económicas, sugiere Nieblas, hizo que los mexicanos prefirieran retener inversiones y mantener activos.

La caída en las ventas de vehículos en México, contrario a lo que podría pensarse, no fue tan grave para la industria mexicana automotriz, puesto que la mayoría de la producción es destinada a la exportación, apenas 34.6% de los autos comercializados en México durante 2018 fue fabricado en territorio nacional. Por otro lado, factores influyentes en esta industria son los ocurridos en Estados Unidos, donde las ventas crecieron 0.5% en comparación con 2017; además, los consumidores estadounidenses ya no prefieren los autos económicos o medianos fabricados en México, optan por vehículos grandes (SUV y pick-up, por ejemplo).

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, alrededor del 68% de las unidades vendidas en 2018 fueron adquiridas mediante algún tipo de financiamiento. Las propias áreas financieras de las armadoras y ciertos bancos en México pusieron en marcha estrategias de financiamiento orientadas a revertir la caída en las ventas de vehículos detectada desde 2017; otras empresas del sector han apostado por asociarse con instituciones en el tema para ofrecer otro tipo de productos que fomenten la compra de autos en México.

Opciones más amigables con el medio ambiente comienzan a cobrar importancia entre los consumidores, incluso vehículos de lujo como los de Porsche han iniciado la transición hacia autos híbridos y eléctricos. No obstante, diversos expertos en movilidad sostenible opinan que Latinoamérica todavía no está lista para la adopción masiva de vehículos híbridos y eléctricos, pues estos son todavía muy caros y las ciudades no cuentan con la suficiente infraestructura adecuada. Es posible que el lento avance de estos vehículos en México experimente un repunte luego de los problemas de abasto de gasolina ocurridos a inicios de 2019.

