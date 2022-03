Esta fintech levantó una inversión de u$s10 millones y aterrizó en Argentina

Yuno, creada por los cofundadores de Rappi, recaudó en una ronda semilla u$s10 millones, por parte de tres firmas internacionales de capital de riesgo

Yuno, la nueva startup latina fundada por dos ex- Rappi, recaudó en su ronda inicial u$s10 millones con el fin de llevar a las empresas latinoamericanas una solución fácil de pago en línea, que resuelve el problema de administrar múltiples métodos de pago e incluye herramientas de detección de fraude, que resultan costosas y difíciles de administrar.

Los emprendedores Juan Pablo Ortega y Julian Nuñez de amplia experiencia en el mercado fintech mundial, aprovecharon su experiencia en Rappi (SaaS), para entender que este es uno de los principales problemas de las empresas de todos los tamaños en la región.

Notaron que un mercado fragmentado y complejo como el latino hace que una sola solución no pueda resolver todos los problemas, lo que obligó a las empresas a integrar diferentes proveedores de pago debido al alto nivel de fraude, la baja aceptación y las bajas tasas de conversión.

Además, la región ha visto un aumento de nuevos métodos de pago alternativos que han empeorado el problema. "Aceptar y optimizar los pagos en línea no debería ser un contratiempo para las empresas. Creamos una solución definitiva para ayudarlos a que el pago en línea sea rápido, fácil y seguro y que, de ese modo, las empresas puedan concentrarse en su negocio principal", explicó Julián Núñez, cofundador de Yuno.

Yuno ya está trabajando con varias empresas de comercio electrónico de gran tamaño en América Latina (entre ellas Rappi), ayudándolas a reasignar recursos de pagos y evitar fraudes a su negocio, mientras mejoran drásticamente sus conversiones de pago.

Los emprendedores Juan Pablo Ortega y Julian Nuñez.

Juan Pablo Ortega, también cofundador de Yuno, explicó que fue en Rappi donde tuvieron que enfrentar el problema de optimización de pagos y lograron plantear una solución exitosa. Agregó : "Ahora, queremos transferir ese conocimiento y esa solución a otras empresas para que no sufran el mismo problema en el futuro, frente a un mercado cambiante y demandante".

Argentina, talento y expansión

Uno de sus principales objetivos es llegar a los 100 empleados para fines de abril, apostando a la Argentina como el semillero más grande en talentos. "Argentina tiene una gran reputación a nivel mundial por sus profesionales IT (arquitectos informáticos, ingenieros, etc), no solo por su conocimiento si no por la innovación en la resolución de problemas", comentó Ortega.

Una dupla exitosa

Ortega y Núñez se conocieron en Rappi en el equipo de pagos. Ortega construyó y escaló los equipos y capacidades de Pagos y Fraude de Rappi mientras diseñaba la construcción del brazo de servicios financieros de Rappi, RappiBank. Núñez creó el pago con un clic de Rappi, Paga con Rappi, y dirigió la unidad comercial de comercio electrónico de Rappi.

Fue en 2021 que ambos decidieron amplificar sus conocimientos y crear YUNO con equipos de expertos en arquitectura digital y servicios financieros. Crearon una gran red para LATAM con proyección mundial en los próximos meses.

"En la región estamos viviendo cambios extremos en materia digital y más aún en lo financiero. Hemos ingresado de golpe y a los tumbos a una realidad que parecía ajena. Hoy estamos y somos uno de los mercados con mayor crecimiento y estamos preparados para competir mundialmente. Los ciberataques, las estrategias de negocios, son parte de este nuevo ecosistema para el que estamos preparados porque trabajamos con equipos sólidos que además apuestan por la educación de sus usuarios para el mundo futuro", comentaron los fundadores.

Los inversionistas

Andreessen Horowitz, una empresa de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, proporcionó una inversión inicial para Yuno como parte del programa de la empresa para fundadores de nuevas Fintech.

Kaszek, que codirigió la ronda, es el fondo de capital de riesgo de etapa inicial más grande de América Latina, y uno de los primeros inversionistas en Nubank, Kavak, Quinto Andar y Bitso. "Yuno es una empresa extraordinaria y única, dado el nivel de experiencia, los conocimientos técnicos y la audacia para perseguir grandes oportunidades. Están resolviendo un problema clave para el futuro de la región", compartió Nicolas Berman, socio de Kaszek.

Monashees, codirigió la inversión, es una de las firmas pioneras en etapas iniciales de América Latina con casi dos décadas de experiencia exitosa invirtiendo en la región. Marcelo Lima, socio de Monashees señaló: "En el ecosistema de pagos de América Latina todavía hay grandes puntos débiles en la forma en que se les paga a los comerciantes, cómo se orquestan estos pagos y cómo brindar una experiencia perfecta para los clientes. Es un problema multimillonario en la región, y el enfoque de Yuno será la solución".

Nazca, Latitud, OneVC, Opera Ventures, Saurabh Gupta, socio de DST Global e inversionistas ángeles, incluidos Simón Borrero, cofundador y director ejecutivo de Rappi, entre otros, también invirtieron en Yuno.