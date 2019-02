Volkswagen apuesta por los servicios digitales con su plataforma We

En el Mobile, se podrán conocer los desarrollos en los que trabaja el fabricante en su plataforma We, que agrupará servicios digitales y apps de movilidad

En el Mobile World Congress 2019, Volkswagen dio a conocer sus últimas novedades respecto a su plataforma digital We, que muestra cómo la marca alemana está evolucionando de un fabricante de automóviles a un proveedor de movilidad.

Se trata de un ecosistema digital en continua evolución que ofrece servicios en el automóvil y alrededor de este, así como soluciones de movilidad creadas por conexiones inteligentes entre vehículos, personas y su entorno.

Entre los servicios que están en desarrollo actualmente, se destacan:



- We Park: el usuario podrá buscar y pagar en cualquier parking, ya sea privado o un servicio de estacionamiento regulado urbano. En una primera fase se podrá hacer desde el teléfono móvil a través de las aplicaciones y, posteriormente, desde el coche conectado.



- We Deliver: el repartidor, o quien preste dichos servicios, tendrá en su smartphone un código de un solo uso que le permitirá abrir el maletero de un coche geolocalizado y dejar dentro la mercancía. Una vez cerrado el coche, ya no podrá volver a abrirlo.



- We Experience: aprenderá de las preferencias y los gustos del conductor para ofrecer recomendaciones en tiempo real a conductor y pasajeros dependiendo además del entorno en el que se encuentren.



Además, en el Mobile World Congress, también tendrá un espacio We Share, el servicio de car sharing eléctrico que comenzará en Berlín con 1.500 e-Golf en el segundo trimestre de 2019.



Junto a estos, también se mostrará la evolución de los servicios que ofrece Volkswagen actualmente para conectar los coches de sus clientes. Uno es el caso de We Connect, que debuta con el nuevo Passat. Los servicios online integrados han sido completamente remodelados. Contiene los servicios ya habituales en Car-Net y otros nuevos como Online Voice Control o Mobile Key, que ofrece la posibilidad de usar el smartphone como llave para abrir el coche y la opción de enviarla a amigos o familiares para que también puedan utilizar su smartphone como llave para el vehículo. Con la oferta de We Connect y el opcional We Connect+, los clientes dispondrán de más servicios y comodidad en el coche desde el comienzo de su viaje.

Y el Volkswagen Connect: para vehículos actuales o aquellos hasta el año modelo 2008 está disponible esta aplicación que permite acceder a toda la información del vehículo en el Smartphone gracias a un DataPlug conectado en el coche. Ofrece servicios como localización mediante GPS, libro y análisis de ruta, mensajes de advertencia y realización de diagnóstico.