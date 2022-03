Llega el World Blockchain Festival: su primera edición se realizará en El Salvador durante abril

El evento que traerá experiencias 100% cripto organizado por Spartan Hill, World Blockchain Festival, llega con su primera edición a San Salvador, El Salvador, y tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de abril de este 2022.

Acá, los participantes vivirán experiencias inmersivas en el metaverso; habrá ciclos de conferencias con temas de interés; se realizará un hackathon para el desarrollo de aplicaciones de forma colaborativa; y por si fuera poco también habrá subastas de NFTs dirigida para los asistentes.

La primera edición del World Blockchain Festival se llevará a cabo en el Centro de Eventos de Salamanca en San Salvador, y entre los participantes figuran importantes exponentes como es el caso de Philip Ong, un empresario de Singapur y fundador de OGGO System, quien incentivado por la oficialización del Bitcoin como moneda de curso legal, planteó al presidente salvadoreño Nayib Bukele una inversión que hará a El Salvador mucho más productivo en cuanto a tecnología y otros rubros. Vale destacar que entre sus proyecciones se encuentra la creación de una universidad, una academia de criptomonedas, proyectos de seguridad alimentaria y agua, entre otras propuestas diseñadas para impactar positivamente el entorno social y económico del país.

Otra persona que también participará en el evento es la senadora mexicana Indira Kempins, quien está trabajando en un proyecto de ley de criptomonedas basado en la "Ley Bitcoin" de El Salvador, una iniciativa para lograr la adopción de Bitcoin en México y así promover la inclusión financiera en este país.

Como parte del panel de ponentes se encuentra Mónica Taher, Directora de Asuntos Internacionales Tecnológicos y Económicos de El Salvador, empresaria de tecnología e inversionista en startups FinTech, inteligencia artificial y conferencista internacional. Ha trabajado en la industria de los negocios y en el mercadeo con compañías internacionales y algunos gobiernos.

Y también destaca la participación de Juan Diego Gómez, es Administrador de Negocios con un postgrado en Finanzas de la Universidad Eafit, fundador y CEO de Invertir Mejor, una empresa de educación financiera enfocada en temas de inversión en los mercados de divisas, commodities y acciones; conferencista; con una comunidad de más de tres millones de seguidores en sus redes sociales.

Nueva Speaker confirmada para nuestro evento: @monicataher, Directora de Asuntos Internacionales, Tecnológicos y Económicos del Gobierno de El Salvador.New Speaker confirmed for our event: @monicataher, Tech & Econ Intl Affairs Director, Gov of El Salvador. pic.twitter.com/4kxXNmUG38 — World Blockchain Festival (@WblockchainF) March 11, 2022