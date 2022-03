Binance se solidariza con el pueblo ucraniano y realiza una importante donación

Binance realizó una donación en criptomonedas a la UNICEF a favor de los niños, y ayudando a los infantes víctimas de la guerra

Se trata de u$s 2,5 millones en criptomonedas que fueron donados por parte de Binance Charity, el brazo caritativo de la empresa, a la UNICEF, organización que opera desde el lugar de los hechos y que advierte de una «amenaza inmediata y creciente» para los 7,5 millones de niños ucranianos.

No queda claro con cuál criptomoneda fue entregado el donativo, pero la contribución de Binance a la UNICEF no es nueva. Por ejemplo, en abril de 2021, en aras de impulsar el lanzamiento de las vacunas contra la COVID-19, la empresa ligada al ecosistema de Bitcoin donó u$s 1 millón a esa oficina de la ONU. Las colaboraciones de Binance datan desde la explosión de Beirut, hecho acaecido el 4 de agosto de 2020.

La UNICEF señala en una nota de prensa que, en Ucrania, las necesidades humanitarias están aumentando por cada hora y que muchos niños están «profundamente traumatizados por la violencia que los rodea». «Cientos de miles de personas están en movimiento y sus familiares han sido separados de sus seres queridos», describieron.

Por eso, sostienen que los fondos que fueron donados por Binance Charity llegaron en un «momento crucial», porque UNICEF «necesita ampliar sus actividades en Ucrania y los países vecinos para llegar a todos los niños que necesitan protección».

Unpacking boxes for saving lives in #Ukraine! Personal protective equipment, medicines, first aid kits, midwifery kits, surgical equipment, early childhood and recreational kits arrived in Lviv. Thanks @UNICEF_UA @UNICEFSupply #ForEveryChild pic.twitter.com/eLpMGrQwNs — UNICEF Europe C.Asia (@UNICEF_ECA) March 6, 2022

El rol de la UNICEF

En el terreno, UNICEF se encarga de proporcionar agua potable, atención médica, educación y protección de los niños. También, ofrecen suministros de salud e higiene «lo más cerca posible de las comunidades cercanas a la línea de contacto».

La organización también trabaja con los municipios para garantizar que haya ayuda inmediata para los niños y las familias necesitadas. Brindan, a su vez, apoyo a equipos móviles «que ofrecen servicios de protección infantil y atención psicosocial a niños traumatizados por la inseguridad crónica».

Changpeng Zhao, CEO de Binance, afirma que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha llevado a que se escuchen noticias sobre víctimas mortales de niños, así como de infantes que fueron desplazados a raíz de la guerra. Para él, es un escenario «desgarrador».

Carla Hadid Mardini, directora de la División de Alianzas y Recaudación de Fondos Privados de UNICEF en Ginebra, indicó que los niños ucranianos están aterrorizados y en estado de shock. Ante eso, agradece el apoyo de las empresas para ayudarlos.

Binance ya donó a favor de Ucrania

El donativo de Binance a UNICEF se suma al ya hecho por la compañía hace unos días, cuando desembolsó u$s 10 millones para combatir la crisis humanitaria en Ucrania. Esa cifra fue dividida entre las organizaciones que estaban en el terreno, como la ya mencionada, la Oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR), iSans y People in Need.

#Binance is donating $10 million to help the humanitarian crisis in Ukraine????????Our focus is providing on-the-ground support through charity & collaboration.@BinanceBCF also launched the Ukraine Emergency Relief Fund to provide emergency relief through crypto crowdfunding. — Binance (@binance) February 27, 2022

Además, la empresa de Changpeng Zhao lanzó un sitio de recolección de fondos en criptomonedas llamado «Fondo de ayuda de emergencia de Ucrania», con el cual se llegaron a recolectar unos u$s 6 millones en BNB, la moneda del exchange.

Todo esto se da luego de que se conociera que Ucrania comenzaría a recibir donaciones en criptomonedas para costear la guerra contra Rusia, que ya tiene dos semanas en desarrollo.

En ese momento, se conoció que el país comenzaría a aceptar bitcoins, ethers y la moneda estable USDT en su versión para Ethereum. Eso conllevó a que, dos días después del anuncio, la nación ucraniana recibiera más de u$s 37 millones, como lo reseñó este medio.

Así pues, Bitcoin ha mostrado un protagonismo clave en la guerra, sirviendo de vía para colaborar con quienes, como lo sugiere la historia, son las verdaderas víctimas de un conflicto militar. Es decir, los civiles y, sobre todo, los niños, indicó Criptonoticias.