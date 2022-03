La gente está reservando Airbnbs en Ucrania, no para quedarse, sino para brindar su apoyo

Muchos han encontrado una forma novedosa de hacer llegar dinero a los ucranianos: reservar estadías de Airbnb que no tienen la intención de utilizar

Sarah Brown, que vive en Salt Lake City, es una de las que puso en marcha un grupo de Facebook para anfitriones de Airbnb. Reservó una estadía en Kiev. Alguien en el grupo de Facebook señaló que era importante apoyar a los ucranianos en otros lugares además de Kiev, por lo que Brown reservó dos estadías más en ciudades más pequeñas, con planes para más.

Ekaterina Martiusheva es la anfitriona del primer apartamento que Brown reservó en Ucrania. Martiusheva dice que las reservas significan mucho: "En estos días no tenemos ningún ingreso. No tenemos ningún derecho a pedirle ayuda a nuestro país, porque todos los recursos del país son para la guerra y para la victoria."

A los anfitriones de Airbnb se les paga 24 horas después de que un huésped se registra, por lo que las personas en el extranjero reservan estadías y les informan a los anfitriones que es un gesto de solidaridad y que no planean aparecer.

La idea se propagó en los últimos días y, por ahora, Airbnb está renunciando a todas las tarifas de anfitriones e invitados en Ucrania. El miércoles y jueves, se reservaron más de 61.000 noches en Ucrania de todo el mundo, reservas que recaudaron casi u$s 2 millones, dice Airbnb.

Brown dice que la experiencia la ayudó a sentirse más involucrada en Ucrania más allá de las noticias, al conectarse con una persona real, en este caso, con un anfitrión de Airbnb como ella. Brown y su esposo son dueños de tres propiedades que figuran en la plataforma, y ​​ella es propietaria de un negocio que opera otras 28.

We booked some nights in Kharkiv on AirBnB to try to send some tangible, immediate assistance. I wrote the hosts a message and received this back. Only sharing in case you’re not sure if it’s a helpful thing to do. pic.twitter.com/yGzRZVFflk — Kirsty Webeck (@KirstyWebeck) March 4, 2022

"Me hace sentir que tengo mucha más piel en el juego. Estoy tan desconsolada por Ucrania, pero no conozco a nadie allí. Y ahora me preocupo mucho por esta mujer y lo que le sucede", dice, y agrega "No le está pasando a alguien que está muy lejos, le está pasando a la gente que ahora conocemos".

Por supuesto, los anfitriones de Airbnb pueden no ser los casos más necesitados. Pero Brown dice que hay formas de encontrar anfitriones que probablemente tengan recursos limitados, por ejemplo, buscando a aquellos que alquilan una habitación compartida o viven en ciudades más pequeñas. Martiusheva dice que las donaciones a través de las reservas de Airbnb han sido valiosas debido a las conexiones humanas. "No es solo dinero, es el apoyo y el aliento. Recibimos estas notas de personas que nos llaman valientes, y se siente genial", dice ella. "Es simplemente increíble, de verdad".

En Kiev, las donaciones compensan la pérdida de ingresos y ayudan a los vecinos

Junto con su esposo, de quien está separada, Martiusheva opera 30 apartamentos en Airbnb en el centro de Kiev para propietarios que viven en el extranjero; la mayoría de los propietarios no son ucranianos. Martiusheva dice que los dueños de la propiedad entienden que el dinero que ingresa ahora está destinado a donaciones para ayudar a los ucranianos, y no piden una parte de él.

Con el dinero que ha ingresado a través de Airbnb, Martiusheva puede pagar a las seis personas de su personal de trabajadores de mantenimiento y limpieza. La mayoría de ellos han huido al oeste de Ucrania, dice, y el dinero los ayuda mientras se desplazan. También está usando el dinero para ayudar a los vecinos mayores con comida y transporte, ya que el precio de los bienes básicos y los taxis han subido.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That's $1.9M going to Hosts in needSuch a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo — Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022

Martiusheva, madre de dos niños en edad escolar, dice que se quedó en Kiev porque sus padres tienen más de 70 años y problemas de salud que les dificultan viajar. Pero también se ha quedado para dar ánimos al ejército ucraniano. "Es difícil proteger a una ciudad vacía", dice ella.

La semana pasada, Martiusheva se despertó con el ruido de bombas, helicópteros y aviones. Pero los últimos tres días han sido tranquilos, dice, mientras las fuerzas ucranianas retienen al ejército ruso en las afueras de Kiev.

"Ahora solo funcionan las farmacias y los supermercados", dice. "Todo lo demás está detenido. La gente solo sobrevive con sus ahorros, y eso es todo".

La empresa ha tomado sus propias medidas para ayudar a los ucranianos

Si bien este fenómeno de reservas solidarias parece haberse desarrollado de manera popular, Airbnb también tiene su propia iniciativa para brindar alojamiento a quienes lo necesitan. La compañía ofrecerá viviendas a corto plazo de forma gratuita para hasta 100.000 de los que huyen de Ucrania. Las personas pueden ir a Airbnb.org e inscribirse para albergar refugiados o donar a la causa.

El CEO Brian Chesky dijo esta semana que la compañía había suspendido sus operaciones en Rusia y Bielorrusia.

Para Brown en Salt Lake City, las reservas no pretenden reemplazar las donaciones a organizaciones como la Cruz Roja que brindan ayuda crucial, indicó NPR.

"Este es un enfoque múltiple", dice ella. "Se trata tanto de la solidaridad compartida y de asegurarse de que las personas no se sientan solas, como de llevar dinero a quienes más lo necesitan".