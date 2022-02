Las criptomonedas llegan al mundo del cine para adultos con una nueva plataforma

Creadores de contenido para adultos trasladaron sus videos a plataformas como Only Fans y, tras agregar el carro de cobro cripto multiplicaron sus ingresos

La empresaria Allie Rae confirmó el próximo lanzamiento de WetSpace, una nueva plataforma de contenido para adultos, que ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de utilizar criptomonedas como medio de pago.

Rae tiene 37 años y tres hijos. Trabajaba como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Boston. Su trabajo le apasionaba y mediante él ganaba unos u$s6.500 al mes, es decir, unos u$s84.000 al año.

Rae era muy fan de Bella Thorne, que en apenas un día embolsó u$s1 millón gracias a los contenidos que publicaba en su cuenta oficial de la plataforma OnlyFans.

Como la cifra era realmenten tentadora, Rae decidió subir fotos limpias en su perfil de Instagram, y rápidamente comenzó a sumar una gran cantidad de seguidores.

Más detalles

Sin embargo, al ver el suceso de las fotos, Rae decidió pasar de Instagram a OnlyFans, y desde allí decidió ampliar el espectro. Actualmente, ya genera ingresos mensuales de hasta seis cifras.

¿Cómo hizo? Rae combinó su trabajo de enfermera con los ingresos extra que obtuvo gracias a la publicidad por sus publicaciones limpias.

Sin embargo, la situación disgustó a algunos trabajadores del hospital que, tras hallar las fotos de la mujer en Internet y decidieron avisarl a la administración del centro sanitario. El aviso generó mucha tensión entre Rae y el resto de los trabajadores, hasta el punto que la entidad le obligó a elegir entre continuar con su trabajo como enfermera o borrar su cuenta en la plataforma OnlyFans.

De este modo, tras 10 años en el lugar, la joven optó por renunciar a su puesto para dedicarse a la creación de contenido para adultos en OnlyFans, donde ya posee más de 130 millones de seguidores.

Sin embargo, lo que Rae jamás imaginó fue que apenas un año después decidiría emprender una plataforma donde los usuarios pueden pagar por ver sus contenidos con criptomonedas.

Los creadores de contenido para adultos encontraron un aliado ideal en las criptomonedas para evitar depender de los bancos.

El caso de Allie Rae, como era de esperarse, se transformó en viral. En una entrevista, contó que no estaba mentalmente preparada para irse del hospital.

"Fue muy difícil. Hay muchas lágrimas derramadas en la decisión que tomé, pero el ambiente era muy tóxico y era juzgada por ser quien soy", expresó.

Sin embargo, no fue el único cambio en su vida. Al poco tiempo de empezar a dedicarse por completo a generar contenido para OnlyFans, el servicio de suscripción amenazó con prohibir el contenido sexualmente explícito en su plafaforma, a raíz de la presión ejercida por el sector bancario. Así, Rae empezó a buscar alternativas.

La búsqueda

Mientras buscaba otras plataformas, Rae comprendió que también se habían aplicado restricciones similares a las de OnlyFans.

En 2020, Mastercard y Visa, por ejemplo, confirmaron que dejarían de procesar pagos de la plataforma PornHub, a raíz de un artículo publicado por The New York Times en el que afirmaba que en el sitio web había vídeos de "violaciones infantiles, pornografía de venganza, cámaras espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino, imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico, etc".

Asimismo, Allie Eve Knox, otra creadora de contenidos para adultos, denunció sufrir bloqueos por parte de algunos bancos y servicios de pago como PayPal, Square Cash, y Venmo.

Entonces, Knox vio una alternativa ante la falta de métodos de pago de seguros para cobrar por sus contenidos: las criptomonedas.

La llegada de las cripto

En una entrevista con CNBC, Knox comentó que "las monedas virtuales le dan más sensación de seguridad e independencia que los bancos, las compañías de tarjetas de crédito y los procesadores de pagos tradicionales, que ve como soportar cada vez más las regulaciones sobre el contenido para adultos".

"Con las criptomonedas, no hay intermediarios", apuntó. Sin quererlo, Knox abrió una vía alternativa a los pagos tradicionales que otros actores y actrices sexuales vieron con buenos ojos.

A pesar de que OnlyFans finalmente decidió no prohibir los contenidos sexuales explícitos, Rae decidió apostar por otros métodos de pago ante la inestabilidad del sistema que planteaba la plataforma.

Sin saber mucho sobre criptomonedas, la joven confesó que estaba convencida de que bitcoin y otras monedas virtuales eran "el futuro" de la industria pornográfica.

"Los bancos son el problema, y ​​¿cómo nos deshacemos de ellos? Afortunadamente, existe la descentralización y las criptomonedas", agregó Rae.

Rae empezó con lo básico: aprendió cómo funcionaban las monedas digitales y los tokens no fungibles. Luego contrató un equipo de desarrolladores para crear la alternativa definitiva a OnlyFans: WetSpace, una plataforma de contenido sexual para adultos impulsada por criptomonedas. Para ello, Rae invirtió parte de sus ingresos de OnlyFans en esta nueva plataforma.

WetSpace, la plataforma creada por Allie Rae, ofrecerá a los usuarios el pago vía criptomonedas

Según su página web, WetSpace cobrará a los creadores un 15% de sus ingresos y ofrecerá a sus creadores la capacidad de elegir sus pagos entre una variedad de stablecoins y criptomonedas en diferentes cadenas de bloque, y así hacer frente a las altas tarifas de transacciones.

A diferencia de OnlyFans, que cobra una comisión de 20%, los creadores de la plataforma recibirán el dinero al instante y no tendrán que preocuparse por las restricciones bancarias.

La interfaz de WetSpace será muy similar a la de Instagram y OnlyFans. Se espera este febrero se lanza la versión beta de la plataforma de contenido para adultos. Con más de 200.000 seguidores en Instagram, la enfermera se convirtió en una de las influencers más populares y pronto será una de las empresarias pioneras de las criptomonedas en la industria del porno.

Para muchas creadoras de contenidos sexuales, las criptomonedas representará una forma de recuperar la independencia financiera y evitar depender de los bancos, que cada vez más limitan sus movimientos al tratarse de contenidos explícitos.

En la industria del porno, ya existen algunos precedentes demonedas virtuales. En 2013, la agencia de acompañantes con sede en el Reino Unido, VIP Passion, comenzó a aceptar bitcoins. Dos años después, también lo hizo Backpage después de que Visa y Mastercard se negaran a procesar pagos para su sección de adultos.

Chaturbate y FanCentro también aceptan tokens digitales, y la plataforma de cámara web de transmisión en vivo.

Por otro lado, según CNBC, el 23% de los ingresos de Stripchat proceden de pagos en criptomonedas que incluyen Bitcoin, Ethereum y USDC. En este último caso, los clientes también pueden dejar propinas.

Knox, no obstante, contó que sus clientes prefieren no pagarle con criptomonedas. "Las criptomonedas no se estandarizaran en la industria pornográfica hasta que su uso no extienda en la sociedad", deslizó Knox. "Además, más allá de la volatilidad de los precios, el comercio de criptomonedas también genera tarifas adicionales, y esto genera reticencias", completó, en una nota publicada por La Vanguardia.