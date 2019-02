Citroën quiere lanzar un auto eléctrico que se pueda manejar sin registro

El Ami One es un prototipo de vehículo eléctrico para dos personas que promete hasta 100 kilómetros de autonomía y hasta 45 km/h

La movilidad eléctrica, sustentable y autónoma es el futuro de la industria automotriz. Con cada vez más empresas volcadas a la innovación, los productores y fabricantes de vehículos comenzaron a virar sus proyectos hacia este segmento.

Citroën no se quiere quedar atrás y por eso mostró un nuevo concepto que busca revolucionar el mercado. Presente en el Salón de Ginebra 2019, la empresa aprovechó la situación para dar a conocer el Ami One, un concepto de coche eléctrico pensado para todo tipo de usuarios.

De hecho, no este modelo no es propiamente un auto: se trata de cuatriciclo para dos personas y cuya velocidad máxima no supera los 45 kilómetros por hora.

Con estas características, en múltiples países europeos se podría conducir el Ami One sin carnet a partir de los 16 años. Algo que también contempla la DGT española, aunque en este caso limita el peso de los cuadriciclos ligeros a 350 kg, mientras que el Ami One de Citroën pesaría 425 kg con una longitud de dos metros y medio.

Como apunta Xataka, este modelo tiene una altura y un ancho de metro y medio, por lo que está ideado para ser un vehículo pequeño, específicamente creado para la circulación por ciudad ya que por su limitación de velocidad no podría circular por autovías ni autopistas.

El concepto explora alguna de las dificultades de los coches pequeños y la marca está buscando un vehículo interesante para usuarios entre 16 y 30 años, que según Frederic Duvernier, director de Citroën de concept cars, están dejando de comprar coches.

El Ami One pretende ser un vehículo para aquellos que quieren la privacidad de un coche, pero también para ser un vehículo compartido. Para la creación del prototipo, Citroën recortó gastos de producción para hacerlo lo más barato posible.

Algunas diferencias de este modelo respecto a otros coches tradicionales están en las ventanas laterales y traseras. Las puertas son iguales, las etiquetas exteriores están hechas por calcomanía, las luces traseras utilizan solo dos LEDs y las ruedas tienen una moldura idéntica.

En el interior se integra un sistema de navegación controlable a partir de la voz, pero prácticamente todos los elementos del interior no son eléctricos para reducir coste. Es el caso de las ventanas, que serían manuales y no tendrían posición intermedia; o están cerradas o abiertas.

En cuanto a su autonomía, el Ami One es un vehículo eléctrico recargable con un rango de 100 kilómetros. En el interior del prototipo hay una batería de litio que puede cargarse en dos horas. Por su motor, también es un coche completamente silencioso aunque aquí Citroën explica que cumple con la legislación europea de coches eléctricos introducida a principios de 2019 y donde en función de la velocidad deben añadirse notas de sonido para avisar a los peatones que el vehículo se acerca.

Según explica Linda Jackson, CEO de Citroën, el Ami One no está pensado para su producción, pero sí servirá para explorar formas posibles que tomarán los coches en el futuro. Pese a ser un concepto, durante el Salón de Ginebra 2019 se ha enseñado el prototipo conduciendo alrededor de la feria.