Los contratos inteligentes llegan al mundo de los vehículos eléctricos: cómo sería su aplicación

El fabricante de vehículos electrónicos (EV) de Turquía, Togg, ha anunciado una asociación estratégica con Ava Labs para diseñar y construir servicios inteligentes basados ​​en contratos destinados a mejorar la movilidad autónoma.

La colaboración de Togg con Ava Labs, un equipo dedicado a apoyar y desarrollar la cadena de bloques pública de Avalanche, se reveló en el evento CES 2022 en Las Vegas. La asociación tiene como objetivo acelerar la iniciativa Use-Case Mobility de Togg, que combina diferentes tecnologías y soluciones de transporte para producir automóviles con más funcionalidades en comparación con los vehículos eléctricos tradicionales.

Según el anuncio oficial, Togg ha estado explorando casos de uso en torno a blockchain y tecnologías relacionadas en vehículos eléctricos durante más de un año. Con la asociación de Ava Labs, Togg tiene la intención de infundir el Internet de las cosas (IoT) y la comunicación de machine-to-machine (M2M) para expandir y acelerar sus capacidades de vehículos eléctricos.

Togg implementará contratos inteligentes y tecnología blockchain para permitir a los usuarios recoger un scooter o taxi reservado mientras cargan sus vehículos eléctricos, lo que permite una movilidad sin problemas. Gürcan Karakaş, el CEO de Togg dijo: "Nuestra colaboración con Ava Labs se basa en llevar la experiencia de los usuarios de Togg al siguiente nivel, yendo más allá de los automóviles para empoderar a los socios, usuarios y no usuarios de Togg en todo el ecosistema de movilidad para que se beneficien de esta plataforma".Además, la asociación de Ava Labs permitirá a Togg almacenar información sobre repuestos y mantenimiento de vehículos a través de la cadena de bloques de Avalanche, que será fundamental para un mercado de segunda mano confiable.

En diciembre, el precio de Dogecoin (DOGE) subió un 25% poco después de que Tesla y el CEO de SpaceX, Elon Musk, anunciaran planes para aceptar DOGE como moneda de pago para el merchandising de Tesla.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021