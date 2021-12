Vitalik Buterin, creador de Ethereum, elogió a un proyecto desarrollado en la Argentina

El creador de la criptomoneda brinda una interesante charla en la Usina del Arte, ante un auditorio repleto. Seguíla en vivo por iProUP

Minutos después de las 20, cuando Vitalik Buterin pisó el escenario, la ovación que bajó desde las tribunas del auditorio de la Usina del Arte, pareció sorprender al genio ruso.

Luego de una breve presentación, comenzó la charla del creador de Ethereum, criptomoneda más importante junto a Bitcoin (BTC), creada hasta el momento.

"Cada día crece la cantidad de gente que utiliza la blockchain. Sabía que el público argentino era muy entusiasta. Conocía que habían excelentes proyectos creados en la Argentina, cuando investigué en Internet", destacó Buterin, en una de sus primera apreciaciones en el evento.

"Hay excelentes proyectos en Ethereum hechos en Argentina que crean valor a nivel internacional, como Proof of Humanity", destacó el ruso.

Confesó estar "muy impresionado" con todo lo que sucede en la Argentina y elogió a la Comunidad Ethereum presente: "Es una comunidad Ethereum con mucha energía, con muchos proyectos. Es definitivamente excitante".

Buterin también resaltó que "las aplicaciones en criptomonedas tienen muchas monedas, pero iniciativas como UBI permiten ofrecer una mayor accesibilidad".

Y enseguida se refirió a la situación del país y la comparó con el talento innato de los desarrolladores locales: "La Argentina tiene poca capacidad económica pero gran capacidad del talento", enfatizó.

Y añadió: "En países con (alta) inflación como la Argentina, pueden conocer realmente como funciona el dinero". "La Argentina es un país con baja capacidad de su Gobierno, pero con una alta capacidad de su gente", añadió en otro pasaje de la charla.

Sobre las DAO

Buterin explicó que "actualmente las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) primero fueron infravaloradas, pero eso cambio". "Ahora esas mismas organizaciones son sobrevaloradas", remarcó. Y aclaró: "Esperemos que en el futuro sean correctamente valoradas".

Al ser consultado sobre las posibles regulaciones que pretenden implementar los gobierno, el ruso consideró que "hay diferentes cosas que los gobiernos pueden hacer, más allá de aceptar criptomonedas".

Buterin en acción: el ruso desplegó todos sus conocimientos a lo largo de la charla en la Usina del Arte

Y sentenció: "(esas cosas) deben pasar, pero no cuando un político las impulse, sino cuando tenga raíces en la comunidad (cripto)".

Al ser consultado sobre qué habrá más allá de las finanzas descentralizadas (DeFi), Buterin fue contundente: "Espero que los ENS (una suerte de alias en Ethereum) sigan creciendo, tienen el mayor crecimiento luego de DeFi".

También se refirió al futuro de la escalabilidad y lo definió como "brillante". "Los rollups son el presente", apuntó sin rodeos. En ese sentido, precisó que "hoy Ethereum llega a 15 a 45 transacciones por segundo", aunque precisó que "si logra la escalabilidad, llegará a 15.000 a 45.000 transacciones por segundo".

Sobre Proof of Stake

Remarcó que en torno a la "escalabilidad de "Ethereum" hay un montón de cosas que están pasando: "La transición Proof of Stake es muy importante para la eficiencia en la red", destacó.

No obstante, admitió que "Si Ethereum es más escalable y no se descentraliza, será un fracaso". "Pero soy optimista por la gente que desarrolla en Ethereum", sostuvo. "Aún si Ethereum se hiciera más descentralizada y escalable, Bitcoin seguirá siendo Bitcoin y habrá gente que lo use", resaltó.

"Proof of Stake será un paso más en la descentralización. Si sos desarrollador de wallets, buscá cómo mejorar la descentralización", aconsejó. Y añadió: "Proof of Stake es menos censurable por gobiernos que la minería, porque la electricidad te hace más visible. Es fácil de detectar y de apagar por los gobiernos".

"No soy un fan de validar Proof of Stake en celulares, porque hay muchos de segunda mano. Las computadoras serán más eficientes", agregó.

Para Buterin, "con Proof of Stake el protocolo de Ethereum se hará más simple, eficiente y seguro". "No hará falta cargar siete años de historia", vaticinó.

Por otro lado, se refirió al futuro de Ethereum: "Hay proyectos de Ethereum que hoy sacrifican descentralización por escalabilidad". "Eso cambiará con ETH 2.0", enfatizó.

Opinó que "la descentralización no es falta de liderazgo". Y argumentó: "los líderes no dirán qué hay que hacer, sino que respetarán lo que hace la gente. Eso hará que surjan nuevas ideas naturalmente".

Conocedor de la importancia de la criptomoneda que desarrolló, Buterin deslizó que "si desapareciera mañana, aunque no tenga planes de hacerlo, Ethereum continuará siendo una gran blockchain"

Vitalilk Buterin desde las tribunas de la Usina del Arte. El ruso consiguió llenar todo el auditorio para la histórica charla.

En ese sentido, pronosticó que "Blockchain ofrecerá mayores ventajas a los países pobres que a los ricos". "Las pequeñas economías se beneficiarán por la descentralización. No todo juego lo ganarán los grandes países", subrayó.

Y volvió a referirse con palabras elogiosas para el país: "Argentina tiene una gran talento y no está en el centro de la economía tradicional. Pero aparecieron grandes proyectos y equipos Cripto es una gran oportunidad para países chicos".

Al ser consultado sobre algún error cometido, Buterin se sinceró: "Mi gran error es que no proyecté lo que podrían ser los NFT", los token no fungibles que actualmente son una verdadera sensación en buena parte del planeta. En ese sentido, enfatizó que "estoy muy contento de que NFT porque aportan valor a la gente como bien cultural, aunque es difícil encontrar modelos de negocios".

"Si los NFT suman más funcionalidades y se puedan usar esos ítems virtuales en un metaverso que estamo cocreando, creo que tendrá un valor significativo", anticipó.

Buterin también sorprendió al cargar contra los desarrolladores de Solana: "Solana sólo copian la Ethereum Virtual Machine EVM, pero podrían hacer una contribución al ecosistema de Ethereum". "Es una invitación abierta", fustigó.

Fascinado con la biotecnología

El ruso también se mostró interesado en la biotecnología y cómo los científicos del planeta hicieron rápidamente vacunas para combatir la pandemia global de coronavirus COVID-19. "La gente se preocupa más por los resultados de la acción que por las consecuencias de la inacción. La biotecnología ayudará a que no haya más problemas demográficos", estimó.

"Realmente me emociona mucho la biotecnología. Para el problema de la expansión demográfica, pero hay grandes mentes trabajando en ir a Marte o hacer más eficiente la agricultura", expresó.

También destacó el gran avance tecnológico que la ciencia ficción no contempló: "La ciencia ficción imaginó autos voladores, pero no los tenemos aún. Pero las computadoras son muy chicas y poderosas que lo que la ciencia ficción imaginó", deslizó.

Sobre la actividad ilegal

Buterin resaltó que desde la comunidad "no podemos solucionar todos los problemas, como la actividad ilegal".

"No podemos apoyar estafas. Pero como comunidad debemos combatirlos, especialmente en países sin educación financiera", subrayó.

También se refirió a la omnipresencia de las redes sociales: "Las redes sociales son un lugar donde todo funciona con contenido de usuarios. Twitter tiene un montón de cosas buenas, pero fomenta que todos se griten entre sí", estimó.

Por otro lado, consideró que "el espacio cripto es global". "Si tenés un proyecto rentable tenés que salir al mundo. No hay otra", aseveró.

Sobre las stablecoins

"Las stablecoins están OK, pero necesitamos más trabajo en descentralización, privacidad, DAO, fraccionamiento de bienes raíces. La descentralización debe ir más allá del dinero", destacó Buterin.

Además, confío en la Web3 y su descentralización. "La gente cree que sólo el dinero debe ser descentralizado. No es así", expresó.

Estimó que "en un mundo en el que necesita que tanta gente colabore, la tecnología puede hacer que todo se haga más rápido".

Adelantó que si algún día en la Argentina se desarrolla una "monkeycoin para caridad", el se encargará de "apoyarla".

Ovacionado en varias oportunidades a lo largo de la charla, solo fue silbado cuando optó por elegir a los tacos mexicanos en lugar del asado argentino, ante la pregunta de la audiencia.

No obstante, Buterin se animó a describir a los argentinos: "Son personas muy amigables, inteligentes y a las que se las ve muy motivadas".

"Están muy excitadas con la idea de resolver problemas con las criptomonedas. Nunca me había sentido un rock star como acá. ¿Cómo me sentí? Oh, si", completó.