Conocé las nuevas funciones de WhatsApp que llegarán en breve a tu teléfono

Actualizaciones para videollamadas grupales y nuevas funciones de reacciones a mensajes, las mejoras que prepara WhatsApp para sus usuarios

WhatsApp ha mejorado la experiencia de las videollamadas grupales en curso con la posibilidad de unirse a una de ellas directamente desde el chat del grupo, en lugar de tener que acudir a la pestaña de Llamadas.

El servicio de mensajería incorporó en julio la posibilidad de unirse a una videollamada grupal ya comenzada, siempre que esta siguiera en curso. La intención de la compañía era hacer que este tipo de llamadas fueran "espontáneas y sencillas como una conversación en persona".

Entonces, las videollamadas grupales en curso se implementaron en la pestaña de Llamadas de la página principal de WhatsApp. También se acompañaron de una pantalla con información sobre quién está ya en la llamada y quién fue invitado a participar, pero no se ha unido todavía.

Ahora, la compañía ha actualizado la función para que el usuario pueda unirse a una videollamada grupal empezada directamente desde el chat del grupo. Como explica en un comunicado, la notificación mostrará el nombre del grupo en lugar del de los participantes, y solo aquellos que formen parte de dicho chat podrán unirse.

La videollamada en curso se mostrará en la pestaña de chats, con el icono de la cámara de vídeo en la imagen del grupo, para que el usuario pueda verla nada más abrir la aplicación.

Reacciones

Asimismo, la app de mensajería acompañará las reacciones con nuevos ajustes para las notificaciones, que permitirán a los usuarios decidir si quieren recibir avisos cada vez que uno de los miembros exprese mediante emojis lo que significa para él una publicación en un chat.

El servicio de mensajería lleva meses trabajando en las reacciones a los mensajes, es decir, emojis que permiten a los usuarios expresar lo que sienten hacia una publicación o archivo multimedia concretos compartidos en el chat.

Las reacciones aparecerán debajo de mensaje en cuestión, en una burbuja que albergará los distintos emoji elegidos por los usuarios y el número total de reacciones que ha recibido. Estos emoji estarán a la vista de todos los miembros del chat, de tal forma que se puede saber quién ha reaccionado a casa mensaje concreto.

Ahora, la compañía trabaja en la gestión de las notificaciones de estas reacciones, como ha recogido el portal WABetaInfo. En la beta de iOS (v2.21.210.15), WhatsApp ha introducido opciones de ajustes para activar y desactivar las notificaciones o para modificar el tono.

Las reacciones todavía se encuentran en desarrollo, y llegarán a los usuarios en una futura actualización del servicio de mensajería.

Nuevas políticas

A inicios de 2021, WhatsApp anunció que tendría un cambio en sus políticas de seguridad. Esta medida fue impopular y causó una migración de usuarios a otras aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. La implementación de esta decisión fue postergada por WhatsApp, pero se acerca su fecha límite: 6 de noviembre.

Con sus más de 2.000 millones de usuarios, WhatsApp es una de las aplicación de mensajería más importantes del mundo. Se crean y comparten a diario unos 100.000 millones de mensajes y se realizan cerca de 1.000 millones de llamadas cada día, gracias a esta aplicación propiedad de Facebook.

En 2014 WhatsApp fue comprada por Facebook. La compañía busca integrar sus servicios y por ello dará este paso en relación a las políticas de seguridad el 6 de noviembre. Por ello, ya ha empezado a notificar a sus usuarios para que acepten o rechacen estos ajustes.

Este tipo de mensajes ya fueron enviados a inicio de año por la compañía, por lo que volverán a aparecer en los dispositivos de quienes no aceptaron las medidas. Quien no acepte las condiciones sufrirá varios cambios en el funcionamiento de la aplicación de mensajería.

"WhatsApp está actualizando las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de modo que reflejen las nuevas funciones y cumplan con la nueva legislación de protección de datos de la Unión Europea. (...) WhatsApp es una de las empresas de Facebook, que trabaja y comparte información con las demás empresas a cambio de servicios como infraestructura, tecnología y sistemas (...) Este intercambio nos permite proporcionar y mejorar la aplicación, así como proteger a WhatsApp y las demás compañías (...) la información que compartimos con ellas se usa para mejorar WhatsApp de conformidad con nuestras instrucciones".

A inicios de 2021, cuando se dio el primer aviso sobre el cambio de políticas en WhatsApp, la compañía indicó que las cuentas de quienes no acepten las nuevas medidas no serán eliminadas, pero no tendrán acceso a todas las funciones de la aplicación.

"Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", explicó WhatsApp al respecto. La compañía enfatizó que los usuarios que no acepten estos ajustes sufrirán limitaciones en las conversaciones y no podrán enviar ni recibir mensajes como siempre, pero sí verán sus notificaciones.

Esto no significa que la aplicación deje de funcionar por completo. Pero para usarla será necesario aceptar las nuevas políticas de WhatsApp antes del 6 de noviembre.